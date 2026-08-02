Aufsteiger 3:2 in Gonsenheim
Wittlich siegt, späte Gegentore freuen Kasal sogar
Wittlichs Aymen Ed-Daoudi (Nr. 99), vorige Saison noch für den FV Engers am Ball, zeigte im Auftaktspiel in Gonsenheim, dass er
Wittlichs Aymen Ed-Daoudi (Nr. 99), vorige Saison noch für den FV Engers am Ball, zeigte im Auftaktspiel in Gonsenheim, dass er nicht lange fackelt und in engen Spielen die entscheidende Aktion beitragen kann.
Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Dass der SV Rot-Weiss Wittlich kein gewöhnlicher Aufsteiger ist, das machte er beim Oberliga-Debüt deutlich: In Gonsenheim, das durchaus auch hoch gehandelt wird, gewann die Mannschaft von Yusuf Emre Kasal mit 3:2.

Lesezeit 2 Minuten
Auswärtssieg zum Saisonauftakt? Wertvoll! Wenn dann die Warnung des Trainers exakt eintritt, mag das sogar noch wertvoller sein. So geschehen beim 3:2 (0:0)-Auswärtssieg von Fußball-Oberligist SV Rot-Weiss Wittlich beim SV Gonsenheim, wo der Sieg am Ende noch auf der Kippe stand.
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