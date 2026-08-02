Dass der SV Rot-Weiss Wittlich kein gewöhnlicher Aufsteiger ist, das machte er beim Oberliga-Debüt deutlich: In Gonsenheim, das durchaus auch hoch gehandelt wird, gewann die Mannschaft von Yusuf Emre Kasal mit 3:2.
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Auswärtssieg zum Saisonauftakt? Wertvoll! Wenn dann die Warnung des Trainers exakt eintritt, mag das sogar noch wertvoller sein. So geschehen beim 3:2 (0:0)-Auswärtssieg von Fußball-Oberligist SV Rot-Weiss Wittlich beim SV Gonsenheim, wo der Sieg am Ende noch auf der Kippe stand.