FC Emmelshausen-Karbach
Wimmer und Esmel lösen den Knoten im Hochwald-Test
Nach dem 2:0 gegen Rheinlandligist SG Hochwald biegt der FC Emmelshausen-Karbach (von links mit Kevin Leidig, Jan Mahrla, Tim Pu
Nach dem 2:0 gegen Rheinlandligist SG Hochwald biegt der FC Emmelshausen-Karbach (von links mit Kevin Leidig, Jan Mahrla, Tim Puttkammer, Jannik Mohr und dahinter Jonas Bast) auf die Zielgerade der Wintervorbereitung ein. Vor dem Oberliga-Start am 28. Februar bei Rot-Weiss Koblenz steht für den FCEK noch das Testspiel am Samstag beim Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern II an.
hjs-Foto

Das hat ein wenig gedauert, bis der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach gegen Rheinlandliga-Abstiegskandidaten SG Hochwald Zerf im Testspiel auf die Siegerstraße einbog. Der FCEK gewann am Ende mit 2:0.

Lesezeit 1 Minute
Der FC Emmelshausen-Karbach hat seinen vorletzten Test vor dem Restrundenstart in der Fußball-Oberliga am 28. Februar (Nachholspiel bei Rot-Weiss Koblenz) gegen den Rheinlandliga-Abstiegskandidaten SG Hochwald Zerf mit 2:0 (0:0) gewonnen. Erst im zweiten Durchgang trafen Linus Wimmer (53.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Montag & Samstag
Neues aus der Fußball-Oberliga

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren