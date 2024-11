Karbach ohne Torjäger Wilschrey: Boxhandschuhe statt Fußballschuhe 08.11.2024, 09:48 Uhr

i In den "In-Fight" geht Karbachs Stürmer Max Wilschrey (in Blau, links) am Samstag nicht auf dem Fußballplatz im wichtigen Heimspiel gegen Auersmacher, sondern im Boxring beim "Fame Fighting" in Bonn, einem Box-Event für Reality-TV-Stars. Hermann-Josef Stoffel

Boxhandschuhe statt Fußballschuhe – der FC Karbach muss im wichtigen Heimspiel gegen den SV Auersmacher ohne Torjäger Max Wilschrey auskommen.

Der FC Karbach kann sich am vorletzten Hinrundenspieltag in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Oberliga festsetzen: Der Achte Karbach (20 Punkte) hat am Samstag (15 Uhr) auf dem Quintinsberg-Kunstrasen Heimrecht gegen den Tabellenvorletzten SV Auersmacher (17.

