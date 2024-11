Wieder ein verpatzter Start: Eisbachtal zeigt nach zwei frühen Treffern von Schott Mainz aber Moral

Mainz. Die Eisbachtaler Sportfreunde und die Anfangsphase in Spielen der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – das ist in dieser Saison wahrlich keine Liebesbeziehung. Beim TSV Schott Mainz geriet der Aufsteiger in dieser Runde bereits zum achten Mal binnen der ersten zehn Minuten in Rückstand, und jedes Mal mussten die Sportfreunde am Ende das Feld auch als Verlierer verlassen.