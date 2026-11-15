Schlechter Hinrundenausklang für den FC Emmelshausen-Karbach: Der FCEK unterlag beim FV Diefflen – in der Vorwoche noch 0:10-Verlierer bei Schott Mainz – mit 1:3. Wieder handelten sich die Vorderhunsrücker einen frühen Platzverweis ein.
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Eine halbe Stunde war Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach beim Tabellenvorletzten FV Diefflen die bessere Mannschaft. In der 32. Minute flog dann Rechtsverteidiger Keita Kinoshita mit der Gelb-Roten Karte von Platz und der FCEK unterlag in Unterzahl mit 1:3 (0:1).