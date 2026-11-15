FCEK verliert 1:3 in Diefflen
Wieder ein früher Platzverweis für Emmelshausen-Karbach
FCEK-Verteidiger Leonard Hück (in Blau, rechts) steigt im gegnerischen Strafraum höher als Maximilan Kolodziej vom FV Diefflen.
FCEK-Verteidiger Leonard Hück (in Blau, rechts) steigt im gegnerischen Strafraum höher als Maximilan Kolodziej vom FV Diefflen. Die Gäste aus Emmelshausen-Karbach mussten früh einen Platzverweis verkraften und unterlagen am Ende im Saarland mit 1:3.
Frank Faber

Schlechter Hinrundenausklang für den FC Emmelshausen-Karbach: Der FCEK unterlag beim FV Diefflen – in der Vorwoche noch 0:10-Verlierer bei Schott Mainz – mit 1:3. Wieder handelten sich die Vorderhunsrücker einen frühen Platzverweis ein.

Lesezeit 3 Minuten
Eine halbe Stunde war Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach beim Tabellenvorletzten FV Diefflen die bessere Mannschaft. In der 32. Minute flog dann Rechtsverteidiger Keita Kinoshita mit der Gelb-Roten Karte von Platz und der FCEK unterlag in Unterzahl mit 1:3 (0:1).
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