0:10-Verlierer trifft auf 1:6-Verlierer: Der FV Diefflen und der FC Emmelshausen-Karbach werden den vergangenen Spieltag schnell vergessen machen wollen. Die Gäste müssen das ohne ihren Stürmer Dylan Esmel tun, ihm droht eine längere Sperre.
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Der FC Emmelshausen-Karbach und der FV Diefflen haben am vergangenen Wochenende gegen das Spitzenduo der Fußball-Oberliga spielen müssen – und ordentlich auf die Mütze bekommen: Der FCEK verlor auf dem Karbacher Quintinsberg mit 1:6 gegen Tabellenzweiten TuS Mechtersheim, Diefflen ging beim Spitzenreiter Schott Mainz sogar mit 0:10 unter.