FC Emmelshausen-Karbach Wie lange wird FCEK-Stürmer Dylan Esmel gesperrt? Michael Bongard 13.11.2026, 16:36 Uhr

i Die Szene vor der Roten Karte für Emmelshausen-Karbachs Stürmer Dylan Esmel (links), mit Mechtersheims Verteidiger Dennis Azakir geriet er in den Clinch, beide beharkten sich. Esmels „Befreiung“ wurde als Nachtreten gewertet, zudem beleidigte er den Schiedsrichter auf französisch. Dem FCEK-Stürmer droht eine längere Sperre. Das Urteil soll nächste Woche verkündet werden. hjs-Foto

0:10-Verlierer trifft auf 1:6-Verlierer: Der FV Diefflen und der FC Emmelshausen-Karbach werden den vergangenen Spieltag schnell vergessen machen wollen. Die Gäste müssen das ohne ihren Stürmer Dylan Esmel tun, ihm droht eine längere Sperre.

Der FC Emmelshausen-Karbach und der FV Diefflen haben am vergangenen Wochenende gegen das Spitzenduo der Fußball-Oberliga spielen müssen – und ordentlich auf die Mütze bekommen: Der FCEK verlor auf dem Karbacher Quintinsberg mit 1:6 gegen Tabellenzweiten TuS Mechtersheim, Diefflen ging beim Spitzenreiter Schott Mainz sogar mit 0:10 unter.







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