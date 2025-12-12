Ernst, aber nicht aussichtslos Wie Eisbachtal die Mission Klassenverbleib angeht Andreas Egenolf 12.12.2025, 09:10 Uhr

i Noch haben die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Eisbachtal Zeit, um sich auszuruhen und die Winterpause zu genießen. Doch am 15. Januar ist die Schonzeit abgelaufen, dann bittet Trainer Thorsten Wörsdörfer zum Trainingsauftakt 2026. Andreas Egenolf

Das Ziel ist klar formuliert: Trainer Thorsten Wörsdörfer will mit seinen Eisbachtalern in der Oberliga „über den Strich“ kommen. Auf dem Weg zur „Mission Rettung“ bestreiten die Sportfreunde sechs Testspiele und treten auch beim Pils-Cup an.

Wo die Reise für die Sportfreunde Eisbachtal in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar noch hingehen soll, scheint klar, wenn man sich den Vorbereitungsplan anschaut, den Thorsten Wörsdörfer seinen Spielern digital geschickt hat. „Vorbereitung für Ziel Klassenerhalt“ – das hat der 58-jährige Ex-Profi als Titel über den Plan geschrieben.







