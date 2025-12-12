Wie Eisbachtal die Mission Klassenverbleib angeht

Das Ziel ist klar formuliert: Trainer Thorsten Wörsdörfer will mit seinen Eisbachtalern in der Oberliga „über den Strich“ kommen. Auf dem Weg zur „Mission Rettung“ bestreiten die Sportfreunde sechs Testspiele und treten auch beim Pils-Cup an.
Wo die Reise für die Sportfreunde Eisbachtal in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar noch hingehen soll, scheint klar, wenn man sich den Vorbereitungsplan anschaut, den Thorsten Wörsdörfer seinen Spielern digital geschickt hat. „Vorbereitung für Ziel Klassenerhalt“ – das hat der 58-jährige Ex-Profi als Titel über den Plan geschrieben.