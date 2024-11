Wichtige Wochen für Wörsdörfers Eisbachtaler: Sportfreunde im Abstiegskampf gefordert – Mechtersheim kommt

Nentershausen. Auch der November kann seine schönen Tage haben, gleichzeitig kann aber auch graue Herbsttristesse einsetzen. Welche Seite lernen die Sportfreude Eisbachtal im neuen Monat kennen? Eines steht fest: Die letzten Hinrundenspiele in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar haben es in sich und werden wesentlichen Einfluss auf die Stimmung haben, mit der die Unterwesterwälder nach dem ersten Dezember-Wochenende in die Winterpause gehen.