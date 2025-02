Eisbachtal verliert erneut Westerburg macht in Limburg einen Schritt nach vorn Marco Rosbach

Andreas Egenolf 09.02.2025, 13:45 Uhr

i Matthias Wengenroth (links) brachte de SG Westerburg mit 2:0 in Führung, am Ende stand es 2:2 im Testspiel beim VfR 07 Limburg (rechs Justin Heimann). Trainer Christian Hartmann erkannte bei den Gästen eine deutliche Steigerung zum vorherigen Spiel. Andreas Hergenhahn

In einem Monat rollt in den meisten Klassen der Fußball wieder. Um dann bereit zu sein, testen auch die Westerwälder Mannschaften aus den höheren Klassen fleißig. Noch gibt es einige Baustellen, aber auch erste Fortschritte.

Einen Monat vor dem Start in die Restrunde der Oberliga ist bei den Spfr Eisbachtal noch Sand im Getriebe – zumindest, was die Ergebnisse in den Testspielen angeht. Mit 0:2 (0:1) mussten sich die Westerwälder beim Hessenliga-Vorletzten TuS Hornau, der am kommenden Wochenende bereits wieder in den Ligaalltag startet, geschlagenen geben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen