Daniel Bohl hat schon einiges erlebt in seiner Karriere. Nun ist der 32-jährige Mittelfeldspieler im Vorderhunsrück gelandet beim FC Emmelshausen-Karbach. Dort soll er beim Oberligisten zur Führungskraft und zum Taktgeber im Spiel werden.
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Der Ex-Profi und 21-fache Jugendnationalspieler Daniel Bohl, der bei Mainz 05 ausgebildet wurde und 151 Drittligapartien unter anderem für den Halleschen FC, Energie Cottbus und Chemnitzer FC bestritt, hat sein Debüt für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach gefeiert.