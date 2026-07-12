Daniel Bohl im Interview „Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann mache ich das“ Michael Bongard 12.07.2026, 14:49 Uhr

i Daniel Bohl hat ein feines linkes Füßchen, das zeigte der Ex-Profi bei seinem 45-Minuten-Debüt für den FC Emmelshausen-Karbach. Der FCEK schlug den FV Morbach beim Test in Leiningen mit 2:1, Bohl unterlief in der 90. Minute der Fehler zum Gegentor. Ansonsten zeigte der 32-Jährige aber direkt seine Klasse als „Sechser“. B&P Schmitt

Daniel Bohl hat schon einiges erlebt in seiner Karriere. Nun ist der 32-jährige Mittelfeldspieler im Vorderhunsrück gelandet beim FC Emmelshausen-Karbach. Dort soll er beim Oberligisten zur Führungskraft und zum Taktgeber im Spiel werden.

Der Ex-Profi und 21-fache Jugendnationalspieler Daniel Bohl, der bei Mainz 05 ausgebildet wurde und 151 Drittligapartien unter anderem für den Halleschen FC, Energie Cottbus und Chemnitzer FC bestritt, hat sein Debüt für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach gefeiert.







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