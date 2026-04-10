Vor dem Spiel beim FV Diefflen Weitere Abgänge beim FC Emmelshausen-Karbach Michael Bongard 10.04.2026, 16:29 Uhr

i Der 19-jährige Panzweilerer Jonas Ahlert (in Blau) wird den FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison verlassen, ihn zieht es in die USA, er hat ein Fußball-Stipendium an einem College in New Jersey angenommen. hjs-Foto

Die Personalplanungen beim FC Emmelshausen-Karbach laufen auf Hochtouren: Nun stehen weitere Abgänge fest, zudem dürfte es bald einige Neuzugänge beim Oberliga-Tabellendritten geben.

Vor dem Auswärtsspiel am 26. Spieltag in der Fußball-Oberliga am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten FV Diefflen stehen beim Tabellendritten FC Emmelshausen-Karbach weitere Abgänge nach der Saison fest.Torjäger Max Wilschrey verlässt den FCEK wie berichtet und schließt sich wohl dem künftigen Niederrhein-Oberligisten Solingen-Wald 03 an.







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