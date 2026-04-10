Die Personalplanungen beim FC Emmelshausen-Karbach laufen auf Hochtouren: Nun stehen weitere Abgänge fest, zudem dürfte es bald einige Neuzugänge beim Oberliga-Tabellendritten geben.
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Vor dem Auswärtsspiel am 26. Spieltag in der Fußball-Oberliga am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten FV Diefflen stehen beim Tabellendritten FC Emmelshausen-Karbach weitere Abgänge nach der Saison fest.Torjäger Max Wilschrey verlässt den FCEK wie berichtet und schließt sich wohl dem künftigen Niederrhein-Oberligisten Solingen-Wald 03 an.