Bundesligist lockt 1200 Fans Weiper macht’s deutlich beim Mainzer 10:0 in Eisbachtal Matthias Schlenger 11.07.2026, 22:11 Uhr

i Jonas Kahles (am Ball) versuchte es nach gut einer Viertelstunde mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, hatte dabei aber genauso wenig Glück wie alle anderen Eisbachtaler im Testspiel gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 um Kapitän Dominik Kohr. Andreas Hergenhahn

In der Jugendarbeit sind die Sportfreunde Eisbachtal einer der Kooperationsvereine des FSV Mainz 05, im Testspiel gegen den Bundesligisten kam der Oberligist kaum über die Rolle des Sparringspartners hinaus. Gestört hat das aber niemanden.

Schweißtreibend war es für alle Beteiligten. Für die Akteure auf dem Rasen jedoch mehr als für die Zuschauer, die dem Testspiel zwischen Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal und Bundesligist FSV Mainz 05 beiwohnten und zehn Treffer zu sehen bekamen – je fünf pro Halbzeit.







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