In der Jugendarbeit sind die Sportfreunde Eisbachtal einer der Kooperationsvereine des FSV Mainz 05, im Testspiel gegen den Bundesligisten kam der Oberligist kaum über die Rolle des Sparringspartners hinaus. Gestört hat das aber niemanden.
Lesezeit 4 Minuten
Schweißtreibend war es für alle Beteiligten. Für die Akteure auf dem Rasen jedoch mehr als für die Zuschauer, die dem Testspiel zwischen Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal und Bundesligist FSV Mainz 05 beiwohnten und zehn Treffer zu sehen bekamen – je fünf pro Halbzeit.