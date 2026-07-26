Mittelstürmer Enrico Köppen könnte nach dem Rückzug der Reinhardt’s Elf in die Oberliga zu Rot-Weiss wechseln. Ein Testspiel ohne ihn endete mit einem klaren 6:1-Sieg.
Lesezeit 1 Minute
Beim hohen 6:1-Testspielsieg des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz gegen den Siegburger SC 04 war Enrico Köppen nicht dabei. Der Stürmer, der schon für die TuS Koblenz Tore in der Regionalliga geschossen hat und vor rund zwölf Jahren auf dem Sprung in den Profifußball gewesen war, sich aber wieder für seine Heimat entschieden und dann viele Jahre beim FC Karbach in der Oberliga gespielt hat, ehe er über den FV Engers zur Reinhardt’s Elf ...