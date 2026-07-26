Stürmer trainiert fleißig mit Wechselt Köppen von der Reinhardt’s Elf zu Rot-Weiss? Stefan Lebert 26.07.2026, 18:48 Uhr

i Enrico Köppen (vorn in Rot) von der Reinhardt’s Elf hat bereits beim Oberligisten Rot-Weiss Koblenz mittrainiert und wird auch noch vor Cheftrainer Fatih Cift vorspielen. Jörg Niebergall

Mittelstürmer Enrico Köppen könnte nach dem Rückzug der Reinhardt’s Elf in die Oberliga zu Rot-Weiss wechseln. Ein Testspiel ohne ihn endete mit einem klaren 6:1-Sieg.

Beim hohen 6:1-Testspielsieg des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz gegen den Siegburger SC 04 war Enrico Köppen nicht dabei. Der Stürmer, der schon für die TuS Koblenz Tore in der Regionalliga geschossen hat und vor rund zwölf Jahren auf dem Sprung in den Profifußball gewesen war, sich aber wieder für seine Heimat entschieden und dann viele Jahre beim FC Karbach in der Oberliga gespielt hat, ehe er über den FV Engers zur Reinhardt’s Elf ...







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