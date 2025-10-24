FC Emmelshausen-Karbach
Was soll da schiefgehen in Eppelborn?
So frei wie hier gegen Auersmacher würde Max Wilschrey (links) auch gerne am Samstag (15.30 Uhr) beim Schlusslicht Eppelborn zum Abschluss kommen. Der Torjäger des FC Emmelshausen-Karbach traf in der Szene auch, aber wegen Abseits zählte das Tor nicht. Der FCEK gewann am Ende dennoch mit 2:0.
hjs-Foto

Worms (4.) gegen TuS Koblenz (2.) und Kaiserslautern II (3.) gegen Engers (5.) - so lauten die Spitzenspiele des 14. Spieltags in der Oberliga. Profiteur der direkten Duelle könnte der FC Emmelshausen-Karbach (6.) sein. 

Lesezeit 2 Minuten
Für den FC Emmelshausen-Karbach ist in der Fußball-Oberliga am 14. Spieltag ein großer Tabellensprung möglich: Je nach Ausgang der Spitzenspiele Worms (4.) gegen TuS Koblenz (2.) und Kaiserslautern II (3.) gegen Engers (5.) kann sich der FC Emmelshausen-Karbach (6.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport

Top-News aus dem Sport