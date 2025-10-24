FC Emmelshausen-Karbach Was soll da schiefgehen in Eppelborn? 24.10.2025, 15:25 Uhr

i So frei wie hier gegen Auersmacher würde Max Wilschrey (links) auch gerne am Samstag (15.30 Uhr) beim Schlusslicht Eppelborn zum Abschluss kommen. Der Torjäger des FC Emmelshausen-Karbach traf in der Szene auch, aber wegen Abseits zählte das Tor nicht. Der FCEK gewann am Ende dennoch mit 2:0. hjs-Foto

Worms (4.) gegen TuS Koblenz (2.) und Kaiserslautern II (3.) gegen Engers (5.) - so lauten die Spitzenspiele des 14. Spieltags in der Oberliga. Profiteur der direkten Duelle könnte der FC Emmelshausen-Karbach (6.) sein.

Für den FC Emmelshausen-Karbach ist in der Fußball-Oberliga am 14. Spieltag ein großer Tabellensprung möglich: Je nach Ausgang der Spitzenspiele Worms (4.) gegen TuS Koblenz (2.) und Kaiserslautern II (3.) gegen Engers (5.) kann sich der FC Emmelshausen-Karbach (6.







