Worms (4.) gegen TuS Koblenz (2.) und Kaiserslautern II (3.) gegen Engers (5.) - so lauten die Spitzenspiele des 14. Spieltags in der Oberliga. Profiteur der direkten Duelle könnte der FC Emmelshausen-Karbach (6.) sein.
