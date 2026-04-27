Unser Podcast „SpoRZfreunde“ geht in die 13. Runde. Diesmal im Fokus: das fußballerische Geschehen in und um Koblenz.

In den meisten regionalen Fußball-Ligen stehen noch vier bis fünf Spieltage an – plus die eine oder andere Partie im Pokal. Die Mannschaften befinden sich im Endspurt der Spielzeit 2025/2026, manche kämpfen gegen den Abstieg, andere haben noch berechtigte Hoffnungen auf Meisterschaft und Aufstieg. Für die 13. Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ haben wir uns schwerpunktmäßig mit den Teams beschäftigt, die im Fußballkreis Koblenz unterwegs sind und Woche für Woche auf Torejagd gehen.

i Die RZ-Reporter Lukas Erbelding und Tim Hammer sprechen in der neuesten Podcast-Folge über den Fußball in und um Koblenz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Episode startet mit einem Blick in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, anschließend geht es in der Rheinland- sowie in der Bezirksliga Mitte weiter. Doch auch das Geschehen in der „Koblenzer“ Kreisliga A4, wo das Aufstiegsrennen an Spannung kaum zu überbieten ist, kommt nicht zu kurz.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!