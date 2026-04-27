Neue „SpoRZfreunde“-Folge
Was hat das Saisonfinale in und um Koblenz zu bieten?
Die TuS Koblenz spielt eine gute Rolle in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und bestreitet in wenigen Wochen das Pokalfinale geg
Die TuS Koblenz spielt eine gute Rolle in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und bestreitet in wenigen Wochen das Pokalfinale gegen Eintracht Trier. Unter anderem über die TuS reden wir un unserem Podcast "SpoRZfreunde".
Wolfgang Heil

Unser Podcast „SpoRZfreunde“ geht in die 13. Runde. Diesmal im Fokus: das fußballerische Geschehen in und um Koblenz. 

Lesezeit 1 Minute

In den meisten regionalen Fußball-Ligen stehen noch vier bis fünf Spieltage an – plus die eine oder andere Partie im Pokal. Die Mannschaften befinden sich im Endspurt der Spielzeit 2025/2026, manche kämpfen gegen den Abstieg, andere haben noch berechtigte Hoffnungen auf Meisterschaft und Aufstieg. Für die 13. Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ haben wir uns schwerpunktmäßig mit den Teams beschäftigt, die im Fußballkreis Koblenz unterwegs sind und Woche für Woche auf Torejagd gehen.

Die RZ-Reporter Lukas Erbelding und Tim Hammer sprechen in der neuesten Podcast-Folge über den Fußball in und um Koblenz.
Die RZ-Reporter Lukas Erbelding und Tim Hammer sprechen in der neuesten Podcast-Folge über den Fußball in und um Koblenz.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Episode startet mit einem Blick in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, anschließend geht es in der Rheinland- sowie in der Bezirksliga Mitte weiter. Doch auch das Geschehen in der „Koblenzer“ Kreisliga A4, wo das Aufstiegsrennen an Spannung kaum zu überbieten ist, kommt nicht zu kurz.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!

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