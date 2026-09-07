Was die Englische Woche in der Oberliga zu bieten hat

Neue Woche, neue Folge für unseren Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“. Da es in der Oberliga schon am Dienstag mit dem nächsten Spieltag weitergeht, sprechen unsere Reporter in der aktuellen Episode über das Geschehen in der fünfthöchsten Spielklasse.

Es geht Schlag auf Schlag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Schon am Dienstag geht es mit dem siebten Spieltag weiter. Grund genug, in der aktuellen Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ über das Geschehen in der fünfthöchsten Spielklasse zu sprechen.

Unsere Reporter gehen noch einmal auf die viel diskutierte Partie der TuS Koblenz beim TSV Gau-Odernheim ein, deren Wertung noch immer aussteht. Ursprünglich hatte die TuS hier eine 1:5-Niederlage hinnehmen müssen.

i Moritz Hannappel (links), Lukas Erbelding (Mitte) und Jona Heck sprechen in der neuesten Podcast-Folge über die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Kevin Rühle

Anschließend richtet sich der Fokus auf die Spiele vom vergangenen Wochenende und die Begegnungen, die am Dienstag und am Mittwoch anstehen. Darüber hinaus lautet das Motto für einen Kollegen „Abschied nehmen“. Ein neuer Podcast-Host steht jedoch bereits in den Startlöchern.

Die Podcast-Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!