Die Landtagswahl ist Geschichte, doch für die neueste Folge des Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ haben wir trotzdem noch mal Erst- und Zweitstimmen vergeben. Dabei wurden Parallelen zwischen eigentlich ganz unterschiedlichen Klubs deutlich.

In Anlehnung an die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vom vergangenen Wochenende haben sich unsere Reporter Lukas Erbelding und Jona Heck für die neueste Folge des Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ nochmals an die Urne getraut. Mit Erst- und Zweitstimmen haben sie jeweils ihren Spieler sowie ihre Mannschaft des vergangenen Spieltags gewählt.

Geografisch war das Duo dabei wieder im gesamten „RZ-Land“ unterwegs, was zur Folge hatte, dass Gemeinsamkeiten zwischen Vereinen festgestellt wurden, die im Alltag eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Wer in die Folge reinhört, wird zum Beispiel erfahren, warum der TuS Asbach aus dem Kreis Neuwied und der VfR Baumholder aus dem Kreis Birkenfeld vielleicht mal ein Freundschaftsspiel gegeneinander absolvieren sollten...

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!