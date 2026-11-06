Die Oberliga unter der Lupe Warum für Heiko Wilhelm in Auersmacher bald Schluss ist Mirko Bernd 06.11.2026, 12:27 Uhr

i Nach der Saison ist Schluss für Heiko Wilhelm beim SV Auersmacher. Logisch, dass sich der 56-Jährige mit dem Klassenerhalt in der Oberliga verabschieden will. Jörg Niebergall

In der Vorsaison wurde Heiko Wilhelm mit dem SV Auersmacher Oberliga-Zwölfter. Klasse gehalten. Dieses Jahr soll das wieder so kommen. Danach ist aber Schluss nach zwei Spielzeiten für den 56-Jährigen, der aus Hasborn zum SVA gekommen war.

Nach der Saison werden sich die Wege von Trainer Heiko Wilhelm und dem Fußball-Oberligisten SV Auersmacher trennen. Zwei Jahre wird der 56-jährige Wilhelm, der von Rot-Weiß Hasborn zum SVA gekommen war, dann da gewesen sein. Logisch, dass sich Wilhelm mit den Klassenerhalt verabschieden will.







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