Waldminghaus kehrt zur TuS zurück

Fußball-Oberligist TuS Koblenz vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison – und es ist ein alter Bekannter auf dem Oberwerth: Leon Waldminghaus, derzeit noch bei Rheinlandligist Ahrweiler BC im Einsatz, wird in der der kommenden Saison wieder das blau-schwarze Trikot überstreifen. „Nach seinem Abschied ist der Kontakt nie abgerissen, er ist einfach ein Schängel durch und durch“, sagt TuS-Sportvorstand Sam-Vincent Graef.

Hintergrund der Personalie: Laut Graef ist die berufliche Situation von Waldminghaus wieder so mit dem Fußball vereinbar, dass er wieder regelmäßig nach Koblenz kommen kann. Vor seinem Wechsel zum ABC hatte es ihn zwischenzeitlich auch zum 1. FC Köln II verschlagen. „Er kommt jetzt zum dritten Mal zurück und wiir hoffen, dass er lange bleibt“, sagt Graef. Unabhängig von dessen Identifikation, das hebt der TuS-Vorstand hervor, passt der Außenspieler auch sportlich und charakterlich ideal zur TuS. Seine letzte Referenz im TuS-Trikot war das 2:0 im Rheinlandpokal–Finale gegen Schneifel, beim ABC hat er in der laufenden Saison in 20 Pflichtspielen bereits 14 Treffer und zwei Vorlagen zu Buche stehen.