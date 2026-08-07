Der Traumstart ist perfekt für die TuS Koblenz. Auf den 2:0-Sieg in der Vorwoche gegen die SV Elversberg folgte nun daheim ein deutliches 4:0 gegen den SV Auersmacher – auch dank zweier Doppelpacker und vor vierstelliger Zuschauerkulisse.
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Es war, und das ließ sich allein den Äußerungen von Trainer Michael Stahl entnehmen, kein Selbstläufer. Aber sei’s drum: Mit 4:0 (1:0) triumphierte Fußball-Oberligist TuS Koblenz im ersten Heimspiel der Saison über den SV Auersmacher. Zwei Spiele, sechs Punkte, 6:0 Tore – das besagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel, tut aber gut.