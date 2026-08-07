TuS gewinnt gegen Auersmacher Vyrych und Blagojevic mit Doppelpack beim 4:0-Sieg Matthias Schlenger 07.08.2026, 23:08 Uhr

i Freuen sich über den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 (von links): Torschütze Igor Blagojevic, Nazif Tchadjei und Damir Grgic. Am Ende stand ein deutliches 4:0 der TuS Koblenz beim Heimdebüt gegen den SV Auersmacher. Sina Blum

Der Traumstart ist perfekt für die TuS Koblenz. Auf den 2:0-Sieg in der Vorwoche gegen die SV Elversberg folgte nun daheim ein deutliches 4:0 gegen den SV Auersmacher – auch dank zweier Doppelpacker und vor vierstelliger Zuschauerkulisse.

Es war, und das ließ sich allein den Äußerungen von Trainer Michael Stahl entnehmen, kein Selbstläufer. Aber sei’s drum: Mit 4:0 (1:0) triumphierte Fußball-Oberligist TuS Koblenz im ersten Heimspiel der Saison über den SV Auersmacher. Zwei Spiele, sechs Punkte, 6:0 Tore – das besagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel, tut aber gut.







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