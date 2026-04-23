Vor der wichtigen Partie beim SV Auersmacher steht für den SC Idar-Oberstein vor allem eines im Vordergrund: besser zu verteidigen.
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Im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga steht der SC Idar-Oberstein mächtig unter Druck. Es gibt Stimmen, die sagen, dass das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim sieben Punkte besseren SV Auersmacher bereits „Hopp-oder-topp-Charakter habe. Das überraschende Urteil der Spruchkammer des Regionalverbands Südwest, das dem SC die Punkte aus dem Diefflen-Spiel nicht zuerkannt hat, obwohl Diefflen klar sechs Spieler eingewechselt hatte, hat den ...