SC Idar beim SV Auersmacher Vorkämpfer Marco Reich will mehr defensive Stabilität Sascha Nicolay 23.04.2026, 13:37 Uhr

i Kapitän Flavius Botiseriu ist zwar angeschlagen, doch er will vorangehen, um mit dem SC Idar-Oberstein beim SV Auersmacher zu punkten und eine Chance im Rennen um den Klassenverbleib zu wahren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Vor der wichtigen Partie beim SV Auersmacher steht für den SC Idar-Oberstein vor allem eines im Vordergrund: besser zu verteidigen.

Im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga steht der SC Idar-Oberstein mächtig unter Druck. Es gibt Stimmen, die sagen, dass das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim sieben Punkte besseren SV Auersmacher bereits „Hopp-oder-topp-Charakter habe. Das überraschende Urteil der Spruchkammer des Regionalverbands Südwest, das dem SC die Punkte aus dem Diefflen-Spiel nicht zuerkannt hat, obwohl Diefflen klar sechs Spieler eingewechselt hatte, hat den ...







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