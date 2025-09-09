Thomas Bus hat alle Aufstiege des SC Idar-Oberstein von der Bezirksliga bis in die Regionalliga mitgemacht und war auch Teil jener Mannschaft, die den Verbandspokal gewann und im DFB-Pokal antrat. Mit nur 56 Jahren ist er vor vier Wochen gestorben.

Am vergangenen Freitag ist Thomas Bus beerdigt worden. Viel zu früh, mit nur 56 Jahren, ist mein früherer Mitspieler vor vier Wochen gestorben – nur schwer begreifbar angesichts seiner fast schon legendären Fitness. Thomas Bus war wohl der am meisten unterschätzte Fußballer, der je beim SC Idar-Oberstein aktiv war, trotzdem einer der wichtigsten und zweifellos der erfolgreichste in der Geschichte des Vereins.

Daran, dass der SC seit vielen Jahren das Aushängeschild des Fußballs im Kreis Birkenfeld ist, trägt Thomas Bus einen großen Anteil. Nur er hat alle Meisterschaften von der Bezirksliga bis zur Oberliga erlebt. Nur er hat von der Bezirksliga bis zur damals drittklassigen Regionalliga für den SC Idar-Oberstein auf dem Platz gestanden, nachdem er 1989 von der TSG Idar-Oberstein gekommen war. Alleine dieser Umstand sagt viel über den Sportler und Fußballer Bus aus.

Ehrgeiz, Wille und gesunde Selbsteinschätzung

Eigentlich wurde ihm nämlich von Aufstieg zu Aufstieg prophezeit, dass die nun anstehende höhere Spielklasse zu hoch für ihn sei, dass seine Qualitäten dort nicht ausreichen würden. Und immer hat Thomas Bus dafür gesorgt, dass diese Voraussagungen zu eklatanten Fehleinschätzungen wurden. Und so hat er auch noch den Verbandspokal gewonnen und war Teil des Teams, das im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld antrat.

Möglich, dass er nicht zu den allerbesten Technikern gehört hat, aber er hatte andere Qualitäten. Die wichtigsten: Unbändiger Ehrgeiz, Riesenwille und eine gesunde Selbsteinschätzung. Thomas Bus wusste genau, was er nicht konnte – vor allem aber, was er konnte. Er hat immer seine Fitness in die Waagschale geworfen, seine starke Physis, seine Zweikampfklasse, seine Kopfballstärke, seine herausragend weiten Einwürfe und seinen harten Linksschuss.

i Thomas Bus im Arm des ebenfalls schon verstorbenen Michael Dusek nach dem Sieg im Verbandspokal-Endspiel 1998 gegen Südwest Ludwigshaen. Klein

Vor allem aber war Thomas Bus ein feiner Kerl, ein richtig guter Typ, geradeaus, klar in Meinung und Haltung. Oft genug hat er auch nicht in der ersten Mannschaft gespielt, oft auf der Bank oder gar der Tribüne gesessen. Ärger gab es deshalb von seiner Seite nicht, er hat nicht andere dafür verantwortlich gemacht, dass es gerade keinen Platz für ihn im Team gab, sondern er hat weitertrainiert – so lange und so hart, bis die jeweiligen Trainer – von Klaus Kapalla über Harry Heike, Lothar Emmerich, Michael Dusek, Erwin Berg und Gerd Hoffmann bis zu Guido Mey – schlicht nicht mehr an ihm vorbeigekommen sind und er doch wieder gespielt hat.

In der Einstellung zum Sport im Allgemeinen und zum Fußball im Speziellen ist Thomas Bus ein Vorbild. Er war es auch auf seinen Trainerstationen, beispielsweise bei der SG Wildenburg/Hottenbach, die er von 2005 bis 2007 coachte. Auch die heutigen Oberligaspieler des SC Idar-Oberstein täten gut daran, wenn sie sich eine Scheibe von ihm abschneiden würden. Thomas Bus hatte zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, in der zweiten Mannschaft aufzulaufen, wenn er am Tag davor in der ersten – in der Oberliga – nicht zum Einsatz kam. Damals kickte die Zweite in B- oder A-Klasse. Thomas Bus begriff seine Einsätze dort aber nicht als Degradierung, sondern als Chance, um „oben“ beim Cheftrainer auf sich aufmerksam zu machen. Er gab auch „unten“ alles und war deshalb auch bei der zweiten Mannschaft geschätzt. Und wenn er seine Chance roch, dann lieferte er ab.

Über Rinzenberg zum 1:0 gegen den VfL Hamm

Ich verbinde Thomas Bus deshalb immer mit Rinzenberg. In der Oberligasaison 1996/97 kam er an den ersten sieben Spieltagen nicht zum Zug. Mal hatte Trainer Michael Dusek nur Minuteneinsätze für ihn übrig, mal ließ er ihn auf der Bank oder der Tribüne. Doch nach einer 0:2-Niederlage samstags in Pfeddersheim kam die Chance. Er solle Gas geben am Sonntag in der zweiten Mannschaft, bedeutete ihm der Coach. Und „Tom“ trat das Gaspedal bis zum Bodenblech durch – in der B-Klasse in Rinzenberg. Er war der überragende Mann auf dem Platz, schoss zwei Tore und bereitete weitere vor. Sechs Tage später stand er in der Oberliga-Startelf gegen den VfL Hamm. Markus Merk pfiff, der SC gewann 4:2 – und Thomas Bus schoss das 1:0.