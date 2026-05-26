Die Sommerpause rückt für die heimischen Fußballer immer näher – aber einige müssen dieser Tage noch Höchstarbeit leisten. In der neuen „SpoRZfreunde“-Folge geben wir einen Überblick zu den wichtigsten Entscheidungen in der finalen Saisonphase.

Die Fußballer in der Region befinden sich in der finalen Phase der Saison 2026/2027. Es geht um Pokalsiege, Meistertitel sowie brisante Konstellationen in Sachen Auf- und Abstieg. In der neuesten Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ geben wir einen Überblick zu den wichtigsten Entscheidungen, die bereits gefallen sind oder noch ausstehen.

Zu Beginn beleuchten unsere Reporter noch einmal das Finale im Rheinlandpokal. Hier musste sich die TuS Koblenz dem SV Eintracht Trier vor 9000 Zuschauern knapp mit 0:1 geschlagen geben. Es geht weiter mit einem Blick in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, wo die Eisbachtaler Sportfreunde noch um den Klassenverbleib kämpfen. Doch das Geschehen in Rheinland-, Verbands-, Landes- und Bezirksliga kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!