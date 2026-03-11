Neue „SpoRZfreunde“-Folge
Von Lautzert, über Wirges bis in die Nahe-Region 
Lukas Haubrich ist der neue Trainer der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Unter anderem über sein Debüt sprechen wir in der n
Lukas Haubrich ist der neue Trainer der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Unter anderem über sein Debüt sprechen wir in der neuen Folge unseres Fußball-Podcasts.
Andreas Hergenhahn

Die siebte Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ gleicht diesmal einer kleinen Rundreise. Unsere Reporter sprechen über Themen, die sich vom Rheinland bis in die Nahe-Region erstrecken. 

Lesezeit 1 Minute

Für die neueste Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ haben sich unsere Reporter Lukas Erbelding und Jona Heck auf eine kleine Rundreise begeben. Aus ihren Heimatregionen haben sie sich jeweils zwei Top-Themen vom vergangenen Spieltag herausgesucht, über die sie ausführlich sprechen.

Lukas Erbelding (links) und Jona Heck sprechen in unserem Podcast über das regionale Fußballgeschehen.
Lukas Erbelding (links) und Jona Heck sprechen in unserem Podcast über das regionale Fußballgeschehen.
Kevin Rühle

Herausgekommen ist ein bunter Mix, der vom Rheinland bis in die Nahe-Region reicht. Gleichzeitig wirft das Duo noch einen kurzen Blick auf das kommende Fußball-Wochenende. Die Folge ist auf rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!

Ressort und Schlagwörter

OberligaPodcast
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren