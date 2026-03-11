Für die neueste Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ haben sich unsere Reporter Lukas Erbelding und Jona Heck auf eine kleine Rundreise begeben. Aus ihren Heimatregionen haben sie sich jeweils zwei Top-Themen vom vergangenen Spieltag herausgesucht, über die sie ausführlich sprechen.
Herausgekommen ist ein bunter Mix, der vom Rheinland bis in die Nahe-Region reicht. Gleichzeitig wirft das Duo noch einen kurzen Blick auf das kommende Fußball-Wochenende. Die Folge ist auf rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!