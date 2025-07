Ja, es gibt auch in höherklassigen Klubs noch die Treue zum Verein. Seit nunmehr zehn Jahren räumt Daniel von der Bracke bei TuS Koblenz in der Abwehr auf. Warum er bei den Blau-Schwarzen zu einer Institution geworden ist.

In Zeiten, in denen auch in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Spieler mitunter so häufig den Verein wechseln wie andere Leute das Handtuch und ein paar Geldscheine mehr im Monat als Lockmittel oft schon genügen, um zum nächsten Klub weiterzuziehen, sind Spieler wie Daniel von der Bracke die rühmliche Ausnahme. Der Innenverteidiger von TuS Koblenz ist so etwas wie die Verlässlichkeit in Person – auf und neben dem Platz. Wenig Fehler, viel Ausstrahlung. Stets nah am Mann und immer auch nah am Fan.

„Ich fühle mich einfach pudelwohl hier. “

Daniel von der Bracke

In diesen Tagen feiert der 33-Jährige ein kleines Jubiläum. Er ist jetzt seit zehn Jahren bei der TuS. Der Verein weiß, was er an von der Bracke hat, der gebürtige Aachener weiß, was er an diesem Klub hat. „Als ich 2015 zur TuS kam, war das erst einmal nur ein neuer Arbeitgeber für mich. Im Laufe der Jahre entwickelte sich so etwas wie Freundschaft. Und mittlerweile ist TuS Koblenz für mich Familie. Ich fühle mich einfach pudelwohl hier“, beschreibt der Defensivspieler die langjährige Beziehung, deren Grundlage vor allem eines ist: gegenseitige Wertschätzung!

Vorbild und Führungsspieler in Personalunion

Gemeinsam mit seinem Innenverteidiger-Widerpart Damir Grgic ist von der Bracke Vorbild und Führungsspieler in Personalunion bei der TuS. Er ist zu einer Respektsperson gereift. In diesem Jahr sogar gut erkennbar. Denn nach dem Abgang des langjährigen Mannschaftskapitäns André Mandt wird von der Bracke in der kommenden Spielzeit die Kapitänsrolle übernehmen. Und obwohl er ein Typ ist, „der ungern im Mittelpunkt steht“, wird er diese Rolle so angehen und ausfüllen, wie er alles angeht und ausfüllt, was mit Fußball zu tun hat. Mit Ehrgeiz und dem unbändigen Willen, es gut zu machen.

i Gegen ihn kann es auch mal schmerzhaft werden: Daniel von der Bracke (Nummer 4) in der Partie gegen Wormatia Worms. Mark Dieler

Dass er es als Innenverteidiger in den vergangenen Jahren stets gut gemacht hat auf dem Platz, dafür nennt von der Bracke in erster Linie zwei Gründe. „Um gute Leistungen zu bringen, muss ich mich wohlfühlen. Im Verein, in der Mannschaft und nicht zuletzt bei der Zusammenarbeit mit dem Trainer. Das ist bei Michael Stahl definitiv der Fall.“ Das ist aber nicht alles. Mit seinen 33 Jahren hat sich von der Bracke sowohl als Kicker als auch als Person entwickelt. „Ich habe schon viel erlebt als Fußballer. In Osnabrück habe ich 3. Liga gespielt, ich habe fast 150 Regionalligaspiele absolviert. Ich mache mir keinen Druck mehr. Ich gehe auf dem Platz und will Spaß haben“, sagt er.

Auf dem Platz kann er auch mal laut werden

Was freilich auch nur die halbe Wahrheit ist. Denn ob mir 23 oder mit 33 Jahren: Wenn Daniel von der Bracke Fußball spielt, dann will er auch gewinnen. Beim Training und erst recht im Spiel. „Da werde ich manchmal ein anderer Mensch, kann auch mal laut werden. Aber danach ist dann auch alles wieder vergessen“, meint er lächelnd.

Ein bisschen von dieser Einstellung, aber auch von seiner Erfahrung will von der Bracke an die jungen Spieler weitergeben. „Natürlich rede ich viel mit ihnen. Über die Identifikation mit einem Klub, über Vereinstreue, über das Wohlgefühl. Ich versuche, ihnen beizubringen, dass es keinen Sinn ergibt, für ein paar Euro mehr den Klub zu wechseln, um sich dann an neuer Spielstätte total unwohl zu fühlen.“

2018 kurz vor dem Absprung

Natürlich gab es auch Zeiten, in denen das Wohlgehfühl bei der TuS für von der Bracke ein sehr eingeschränktes war. „Nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Spielzeit 2017/18 folgte dann auch noch die Insolvenz. Ich saß sozusagen schon auf gepackten Sachen, um den Klub zu verlassen.“ Doch es kam anders. Zum einen ließ sich von der Bracke vom Verbleib bei der TuS überzeugen. „Auf der anderen Seite habe ich von meinen Eltern mitgegeben bekommen, dass man nicht gleich die Flinte ins Korn werfen soll, wenn es mal nicht so läuft. Dass es sich auch lohnen kann, beharrlich zu bleiben.“ Und so blieb von der Bracke bei der TuS, baute gemeinsam mit seinen Mitspielern und dem damaligen Coach Anel Dzaka etwas Neues auf. „Es war eine lehrreiche Zeit und ich habe es nie bereut“, sagt von der Bracke heute – dankbar „für so viele Highlight-Spiele, die ich mit der TuS erleben durfte.“

„Aufstieg, Pokal - man spielt bei der TuS, um etwas zu erreichen.“

Daniel von der Bracke weiß um die Erwartungshaltung in Koblenz

Und wer weiß, vielleicht wird die Spielzeit 2025/26 ja auch eine Highlight-Saison. Daniel von der Bracke hat jedenfalls „total Bock darauf, mit den jungen Spielern zusammenzuarbeiten und etwas Erfolgreiches auf die Beine zu stellen. Wir haben wieder einen tollen Spirit in der Kabine“. Und das steht für den 33-jährigen Führungsspieler fest: „Aufstieg, Pokal - man spielt bei der TuS, um etwas zu erreichen. Als Fußballer musst du immer Ziele haben.“ So spricht ein Mannschaftskapitän.