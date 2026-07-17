Tests Oberliga & Rheinlandliga Von A-Klasse bis luxemburgischer Erstligist alles dabei Mirko Bernd 17.07.2026, 08:02 Uhr

i Kontrast(test)programm: Am Mittwoch durften sich die TuS-Akteure noch über einen 4:3-Sieg bei West-Regionalligist Borussia Mönchengladbach U23 freuen, am Freitag geht es zum 100-Jährigen des A-Ligisten SG Rheinhöhen Dahlheim. Mark Dieler

Zweimal in 24 Stunden, zweimal in 72 Stunden, es wird wie wild getestet bei den Oberligisten und Rheinlandligisten der Region. Bei der Gegnerauswahl geht es sehr unterschiedlich zu, von A-Klasse bis luxemburgischer Erstligist ist alles dabei.

Weiter, immer weiter – was weiland Oliver Kahn in anderer Thematik geltend gemacht hat, gilt auch im übertragenen Sinn für die Fußball-Testspiele der Oberligisten und Rheinlandligisten aus dem RZ-Gebiet vor dem Saisonstart Anfang August. Die sind von Freitag bis Sonntag wieder aktiv – und das nicht zu knapp.







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