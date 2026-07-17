Zweimal in 24 Stunden, zweimal in 72 Stunden, es wird wie wild getestet bei den Oberligisten und Rheinlandligisten der Region. Bei der Gegnerauswahl geht es sehr unterschiedlich zu, von A-Klasse bis luxemburgischer Erstligist ist alles dabei.
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Weiter, immer weiter – was weiland Oliver Kahn in anderer Thematik geltend gemacht hat, gilt auch im übertragenen Sinn für die Fußball-Testspiele der Oberligisten und Rheinlandligisten aus dem RZ-Gebiet vor dem Saisonstart Anfang August. Die sind von Freitag bis Sonntag wieder aktiv – und das nicht zu knapp.