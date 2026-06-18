Cosmos Koblenz holt Dautov Vom B-Klassen-Meister in den Oberliga-Kader Mirko Bernd 18.06.2026, 06:00 Uhr

i Von der A-Klassen-Aufsteiger SG Neuwied in die Oberliga zum kommenden Fusionspartne: Muslim Dautov soll kommende Saison zum Kader des FC Cosmos Koblenz gehören. Jörg Niebergall

Der FC Cosmos Koblenz hat mit Josué Duverger bekanntlich einen Spieler bei der WM als Torwart im Kader von Haiti. Es gibt aber auch Personalien beim Oberligisten, die sich erstmal nicht nach großer Fußballwelt anhören. Aber trotzdem interessant sind.

Das ist eine spannende Personalie: Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz holt mit Muslim Dautov einen Spieler des künftigen Fusionspartners – so ist jedenfalls angedacht – SG Neuwied in seinen Kader für die Saison 2026/2027. Damit geht es für den 21-Jährigen vom Meister der Kreisliga B Staffel 3 nicht in die A-Klasse, sondern in die Oberliga.







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