Blick auf die Aufstiegsrunden Viele profitieren vom Aufstieg von Rot-Weiss Wittlich Michael Bongard 08.06.2026, 10:57 Uhr

i Jubel bei Rot-Weiss Wittlich nach dem Siegtor von Meliani Saim (Nummer 9), Jubel bei vielen unterklassigeren Teams, die vom Aufstieg der Wittlicher in die Oberliga profitieren. Sebastian J. Schwarz

Der Aufstieg von Rot-Weiss Wittlich in die Oberliga hat in den darunter liegenden Spielklassenebenen (Rheinlandliga, Bezirksliga, A-Klasse, B-Klasse) für jeweils einen weiteren freien Platz gesorgt.

Fast alle Fußball-Aufstiegsrunden sind absolviert, am Mittwoch steht noch die letzte Partie in der Dreierrunde um einen freien Platz in der Regionalliga Südwest an – sowie die letzten Spiele in den drei Dreierrunden zu den Bezirksligen Mitte, Ost und West um nun fünf freie Plätze nach dem Oberliga-Aufstieg von Rot-Weiss Wittlich.







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