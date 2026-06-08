Der Aufstieg von Rot-Weiss Wittlich in die Oberliga hat in den darunter liegenden Spielklassenebenen (Rheinlandliga, Bezirksliga, A-Klasse, B-Klasse) für jeweils einen weiteren freien Platz gesorgt.
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Fast alle Fußball-Aufstiegsrunden sind absolviert, am Mittwoch steht noch die letzte Partie in der Dreierrunde um einen freien Platz in der Regionalliga Südwest an – sowie die letzten Spiele in den drei Dreierrunden zu den Bezirksligen Mitte, Ost und West um nun fünf freie Plätze nach dem Oberliga-Aufstieg von Rot-Weiss Wittlich.