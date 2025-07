Am Samstagnachmittag bekam Michael Stahl es noch einmal vor Augen geführt. Der Kader von Fußball-Oberligist TuS Koblenz braucht in nächster Zeit noch personellen Zuwachs. Nun muss sich der TuS-Anhänger beim Blick auf die Aufstellung der „Schängel“ beim 1:1 (0:0) gegen den hessischen Verbandsligisten SV Rot-Weiß Hadamar zwar keine Gedanken um die fehlenden Masahiro Fujiwara, Damir Grgic und Daniel von der Bracke machen, weil diese nur aus privaten Gründen nicht zur Verfügung standen und beim Liga-Auftakt am kommenden Samstag in Pirmasens wieder dabei sein werden – aber trotzdem ist das Aufgebot auf Kante genäht. „Mit einem Kader von 18 Feldspielern, von denen drei noch A-Jugendliche sind, sind die Ausfälle von Leistungsträgern nicht adäquat zu ersetzen. Mit unserer Breite sind wir noch nicht da, wo wir sein müssten“, so Stahl.

„Er könnte einer für uns sein.“

Michael Stahl über den jungen Phil Thieltges

Ein Mann für die Verteidigung soll in nächster Zeit noch genauso hinzukommen wie ein Angreifer. Spekulationen über potenzielle Kandidaten entschärft Stahl, indem er sich öffentlich daran nicht beteiligt, aber zu Probespielern, gibt er sich standesgemäß offen. Zum Beispiel auch, was den jungen Mann angeht, der bei der Oberliga-Generalprobe in Weroth im Westerwald auf der rechten Seite unterwegs war: Der 19-jährige Phil Thieltges von der Zweitvertretung des 1. FC Köln hat zuletzt auf dem Oberwerth mittrainiert, Gespräche laufen. „Er könnte einer für uns sein“, merkt Stahl an.

i Er traf auch gegen Hadamar: Denys Vyrvych. René Weiss

Der potenzielle Nachfolger für den zum FC Emmelshausen-Karbach gewechselten Torjäger Dylan Esmel lässt noch auf sich warten. Oder muss er doch über das Kollektiv ersetzt werden? In den sechs Testspielen (0:5 gegen Fortuna Köln, 1:2 gegen die Sportfreunde Eisbachtal, 0:1 gegen den TSV Schott Mainz, 2:4 gegen den FC Schalke 04 II, 5:0 gegen die SG Schneifel und jetzt 1:1 gegen den SV Rot-Weiß Hadamar) trafen die Rhein-Mosel-Städter neunmal. Bester Schütze war der vom Bonner SC gekommene Denys Vyrych, der gegen den Rheinlandligisten Schneifel doppelt einnetzte und gegen Hadamar zum zwischenzeitlichen 1:0 nach einer Stunde traf. Nazif Tchadjei gewann auf der rechten Seite das Laufduell gegen Moritz Brato, spielte den Ball in die Mitte und der frei stehende 21-jährige Ukrainer musste nur noch den Fuß hinhalten.

Tuchscherers Tor wird aberkannt

Koblenz, in der ersten Halbzeit bei einigen Flanken nicht präzise genug, sodass mögliche Durchbruchaktionen verpufften, bekam im zweiten, in einigen Situationen durchaus emotionalen Durchgang auf dem nicht einfach zu bespielenden Werother Rasenplatz ein Übergewicht. „Wir hätten in der Phase, in der wir in Führung gegangen sind, das zweite und dritte Tor nachlegen müssen. Das ist uns leider nicht gelungen“, analysierte Stahl. Hadamars in vielen Situationen zögerliche Verteidigung wirkte alles andere sattelfest. Lukas Tuchscherer erzielte unweit seiner Hundsangener Heimat das vermeintliche 2:0, aber Schiedsrichter Henning Reif winkte wegen eines vorangegangenen Foulspiels an Hadamars Schlussmann Nemanja Saula ab.

Sengül bleibt nach Notbremse Rot erspart

Am Ende musste sich der ehemalige Zweitligist mit einem Remis zufriedengeben. In der 85. Minute erzielte Brookyln Wölfinger mit einem direkt verwandelten Freistoß den Ausgleich für die Hadamarer, bei denen in Connor Nebel der jüngere Bruder von U21-Vize-Europameister Paul Nebel genauso zu den Neuzugängen zählt wie Raoul Petak, der sich kürzlich von den Eisbachtaler Sportfreunden verabschiedet hatte. „Am Ende kann das Spiel sogar noch komplett weggehen“, ging Michael Stahl auf die Situation rund um Wölfingers Freistoß-Tor ein. Beykan Ali Sengül hatte zuvor einen Hadamarer per Notbremse zu Fall gebracht. Schiedsrichter Reif ließ Gnade vor Recht ergehen und sah von der Roten Karte ab.

„Jetzt heißt es, in Pirmasens auf den Punkt voll da zu sein.“

Michael Stahls Blick auf den Oberliga-Start am kommenden Wochenende

Auch wenn sich unter den Testspielen mit dem 5:0 über die klassentiefere SG Schneifel lediglich ein Sieg befand, will Stahl die Ergebnisse nicht überbewerten: „Gegen Schalke, Schneifel und Schott Mainz haben wir das richtig gut gemacht. Unsere Jungs hauen sich voll rein. Jetzt heißt es, in Pirmasens auf den Punkt voll da zu sein.“