Waren es die fußballverrückten Niederläder, die den FC Rot-Weiss Koblenz in der Oberliga zum Sieg gegen den FV Engers verhalfen? Vermutlich nicht, feiern taten die Gastgeber aber sehr gerne mit den „Zufalls-Zuschauern“ nach ihrem verdienten 2:1-Sieg.
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Noch bevor Fatih Cift seine Mannschaft am Samstagnachmittag im Stadion Oberwerth nach dem 2:1 (1:0)-Sieg im Derby der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz gegen den FV Engers im Kreis zur Ansprache zusammenholte, ließ der Trainer des FC Rot-Weiss Koblenz seine Spieler in Richtung Fankurve zum Feiern gehen.