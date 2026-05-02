Maroc-Doppelpack gegen Engers
Verrückte Niederländer feiern Derbysieg mit Rot-Weiss
Rot-Weiss Koblenz feiert -- in diesem Fall das 1:0 von Mohammed Maroc beim 2:1 gegen Engers. Damit sind die Gastgeber auch ganz
Rot-Weiss Koblenz feiert -- in diesem Fall das 1:0 von Mohammed Maroc beim 2:1 gegen Engers. Damit sind die Gastgeber auch ganz nah dran am Klassenerhalt.
René Weiss

Waren es die fußballverrückten Niederläder, die den FC Rot-Weiss Koblenz in der Oberliga zum Sieg gegen den FV Engers verhalfen? Vermutlich nicht, feiern taten die Gastgeber aber sehr gerne mit den „Zufalls-Zuschauern“ nach ihrem verdienten 2:1-Sieg.

Lesezeit 3 Minuten
Noch bevor Fatih Cift seine Mannschaft am Samstagnachmittag im Stadion Oberwerth nach dem 2:1 (1:0)-Sieg im Derby der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz gegen den FV Engers im Kreis zur Ansprache zusammenholte, ließ der Trainer des FC Rot-Weiss Koblenz seine Spieler in Richtung Fankurve zum Feiern gehen.

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