Verbandsgericht bestätigt Kammer und spielt Ball zurück

Das Wechselfenster ist wohl bald geschlossen. Oder besser: Die unendliche Wechselfenster-Geschichte geht langsam zu Ende. Die Wertung der Oberliga-Partie Cosmos Koblenz gegen Rot-Weiss Koblenz bleibt bestehen, das bestätigte das Verbandsgericht nun.
Am 19. August schon war es, die Altvorderen werden sich erinnern, als der FC Cosmos Koblenz gegen den FC Rot-Weiss Koblenz das Stadtderby in der Fußball-Oberliga mit 2:1 gewann. Dabei nutzte Cosmos ein viertes Wechselfenster, erlaubt sind in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar drei – plus die Halbzeit.