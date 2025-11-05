Wechselfenster-Urteil Verbandsgericht bestätigt Kammer und spielt Ball zurück 05.11.2025, 06:00 Uhr

i Dieses Lauf-Duell läuft immer noch: Die Oberliga-Partie zwischen Cosmos Koblenz mit Nao Oriyama (in Blau) und Rot-Weiss Koblenz Giulio Multari vom 19. August hatte bekanntlich durch das Nutzen eines vierten Wechselfensters der "Cosmonauten" ein juristisches Nachspiel. Das neigt sich nun dem Ende zu, zumindest ist klar, dass die Spielwertung bestehen bleibt. René Weiss

Das Wechselfenster ist wohl bald geschlossen. Oder besser: Die unendliche Wechselfenster-Geschichte geht langsam zu Ende. Die Wertung der Oberliga-Partie Cosmos Koblenz gegen Rot-Weiss Koblenz bleibt bestehen, das bestätigte das Verbandsgericht nun.

Am 19. August schon war es, die Altvorderen werden sich erinnern, als der FC Cosmos Koblenz gegen den FC Rot-Weiss Koblenz das Stadtderby in der Fußball-Oberliga mit 2:1 gewann. Dabei nutzte Cosmos ein viertes Wechselfenster, erlaubt sind in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar drei – plus die Halbzeit.







Artikel teilen

Artikel teilen