Trainer bleibt im Haag Unbefristet: SC Idar verlängert mit Marco Reich Sascha Nicolay 02.12.2025, 10:05 Uhr

i Marco Reich bleibt dem SC Idar-Oberstein auch in Zukunft erhalten. Sein Vertrag ist unbefristet. Stefan Ding

Eigentlich hatten alle nur darauf gewartet. Jetzt hat der SC Idar-Oberstein Nägel mit Köpfen gemacht und die Zusammenarbeit mit seinem Chefcoach verlängert. Die Gründe liegen auf der Hand. Das Vertragsende ist bewusst offen gehalten.

Im Haag sind Nägel mit Köpfen gemacht worden. Der SC Idar-Oberstein und sein Trainer Marco Reich arbeiten auch in Zukunft zusammen. „Wir haben den Vertrag mit Marco Reich verlängert – für die laufende Saison, die nächste und mit offenem Ende“, erklärt SC-Sportvorstand Christian Schwinn und erläutert: „Wir sind sehr zufrieden mit der Gesamtentwicklung, seit Marco Reich in unserem Verein ist.







