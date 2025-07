Beim abschließenden Test vor dem Punktspiel-Auftakt in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim FV Diefflen (Samstag, 2. August, 15.30 Uhr) boten die Eisbachtaler Sportfreunde dem FSV Fernwald auf dessen Anlage zwar Paroli, mussten sich dem amtierenden Hessenmeister aber mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

„Ich bleibe einfach nur stehen – und er hebt ab und läuft in mich hinein.“

Felix Koch, Torwart Eisbachtaler Sportfreunde

Das Tor des Tages an der Oppenröder Straße fiel bereits nach vier Minuten durch FSV-Kapitän Johannes Hofmann, der nach einem angeblichen Foul von SFE-Keeper Felix Koch an einem Angreifer den von Schiedsrichter Lennard Goronzy (SF/BG Marburg) verhängten Strafstoß unhaltbar vollstreckte. „Ich bleibe einfach nur stehen – und er hebt ab und läuft in mich hinein“, wunderte sich nicht nur Koch über diesen Elfmeterpfiff.

Die ambitionierten Mittelhessen, denen der Aufstieg in die Regionalliga vor wenigen Wochen lediglich in Ermangelung einer den Anforderungen genügenden Spielstätte verwehrt geblieben war, übten gleich zu Beginn mit gekonntem Angriffspressing viel Druck auf die jungen Westerwälder aus. Für Jonah Arnolds war an diesem Tag schon früh Feierabend. Nach einem Tritt in die Kniekehle musste der Eisbachtaler Torjäger bereits nach gerade einmal elf Minuten den Platz verlassen und wurde durch Lukas Reitz ersetzt.

Ringer-Einlage wird nicht geahndet

Nach rund 20 Minuten gelang es dem Team um Kapitän Gabriel Jost aber, sich immer mehr aus der Umklammerung zu befreien und auch offensiv auf sich aufmerksam zu machen. Der das defensive Mittelfeld beackernde Finn Müller leitete mit zwei langen Bällen gefährliche Szenen der Kicker aus Nentershausen ein. Zunächst bediente Müller Reitz, dessen versuchter Heber aber eine Beute des aufmerksamen FSV-Schlussmannes Sahin Tolga wurde (19.). Dann schickte Müller den in die Tiefe sprintenden Held, der dann aus spitzem Winkel verzog (22.). Warum dann die Pfeife des Unparteiischen bei einer Ringer-Einlage eines Fernwalders gegen Silas Held stumm blieb, sorgte bei den Gästen für arge Verwunderung (31.).

„Wir haben uns gegen einen individuell sehr stark besetzten Gegner abermals sehr gut präsentiert.“

Thorsten Wörsdörfer, Trainer Eisbachtaler Sportfreunde

Zur Pause beorderte das Trainertandem Thorsten Wörsdörfer/David Meuer, das auf Urlauber Jonathan Kap sowie die angeschlagenen Jerome Zey und Devran Akin Erol verzichten musste, die Routiniers Niklas Kremer, Lennard Plum und Max Olbrich auf den Platz. Die Eisbachtaler blieben gegen zwischenzeitlich nahezu ihr komplettes Personal wechselnde Fernwalder ebenbürtig. Einen Kopfball Olbrichs im Anschluss an eine Jost-Ecke sahen die Eisbären im Gegensatz zum Schiri-Gespann hinter der Torlinie (54.), beim Fernschuss von Reitz tauchte FSV-Torwart Jacob Samnik ab (70.) und hielt auch den Fernschuss von Moritz Muth (85.). Auf der Gegenseite rettete Niklas Kremer gegen die frei vor ihm aufgekreuzte Sturm-Kante Isaac Abeselom (58.) und war beim Schlenzer Shota Naganos mit dem Innenpfosten im Bunde (80.).

„Wir haben uns gegen einen individuell sehr stark besetzten Gegner abermals sehr gut präsentiert“, lobte Wörsdörfer seine junge Garde, die sich den anschließenden Besuch eines mexikanischen Restaurants und des Limburger Weinfestes redlich verdient hatte...