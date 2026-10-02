Knappes 3:2 gegen Schlusslicht
TuS zittert sich gegen zehn Eisbachtaler zum Sieg
TuS-Neuzugang Garry Onyejelem (blaues Trikot) erzielte per Kopf den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Schängel. Die gewannen
TuS-Neuzugang Garry Onyejelem (blaues Trikot) erzielte per Kopf den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Schängel. Die gewannen am Ende ohne Glanz gegen den Tabellenletzten Sportfreunde Eisbachtal.
Jörg Niebergall

Mit einem Marathonläufer, der kurz vorm Ziel einfach aufhört, verglich Michael Stahl seine TuS Koblenz nach dem knappen 3:2-Sieg über den ab der 25. Minute dezimierten Tabellenletzten Sportfreunde Eisbachtal. 

Lesezeit 3 Minuten
„Wir spielen vor allem gegen uns selbst“, hatte Michael Stahl vor dem Heimspiel seiner TuS Koblenz gegen das sieglose Oberliga-Schlusslicht Sportfreunde Eisbachtal geunkt. Da der Tabellenletzte sich ebenfalls als hartnäckiger Konkurrent erwies und trotz 65-minütiger Unterzahl bis zum Schlusspfiff an einem Punktgewinn oder gar mehr schnupperte, mussten Trainer Stahl und seine Mannschaft am Ende froh sein, mit 3:2 (0:1) den sechsten Saisonsieg ...
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