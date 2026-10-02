Mit einem Marathonläufer, der kurz vorm Ziel einfach aufhört, verglich Michael Stahl seine TuS Koblenz nach dem knappen 3:2-Sieg über den ab der 25. Minute dezimierten Tabellenletzten Sportfreunde Eisbachtal.
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„Wir spielen vor allem gegen uns selbst“, hatte Michael Stahl vor dem Heimspiel seiner TuS Koblenz gegen das sieglose Oberliga-Schlusslicht Sportfreunde Eisbachtal geunkt. Da der Tabellenletzte sich ebenfalls als hartnäckiger Konkurrent erwies und trotz 65-minütiger Unterzahl bis zum Schlusspfiff an einem Punktgewinn oder gar mehr schnupperte, mussten Trainer Stahl und seine Mannschaft am Ende froh sein, mit 3:2 (0:1) den sechsten Saisonsieg ...