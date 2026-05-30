Es ging noch mal richtig rund, obwohl es sportlich um nicht mehr allzu viel ging: Cosmos Koblenz hat das Oberliga-Stadtduell gegen eine ersatzgeschwächte TuS Koblenz mit 3:2 gewonnen, die Gastgeber sahen einmal Rot, die Gäste Gelb-Rot.
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Im letzten Saisonspiel der Fußball-Oberliga hat der FC Cosmos Koblenz zum ersten Mal gegen den Stadtrivalen TuS gewonnen. Vor 1120 Zuschauern auf dem Oberwerth setzten sich die Cosmonauten mit 3:2 (1:0) gegen den Rheinlandpokalfinalisten durch, musste nach einem 3:0-Vorsprung in Überzahl am Ende jedoch um den Sieg bangen.