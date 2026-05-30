Rot und Gelb-Rot in Koblenz TuS verliert Stadtduell gegen Cosmos vor 1120 Fans 2:3 Stefan Kieffer 30.05.2026, 06:02 Uhr

i Nach dem 1:0 von Cosmos (in Blau-Weiß) gab es eine Rudelbildung, später noch einmal, Schiedsrichter Athanasios Fasoulas hat vor allem in Hälfte zwei einiges zu tun, zeigte beim 3:2-Sieg der Cosmonauten über die TuS einmal Gelb-Rot und einmal Rot. Wolfgang Heil

Es ging noch mal richtig rund, obwohl es sportlich um nicht mehr allzu viel ging: Cosmos Koblenz hat das Oberliga-Stadtduell gegen eine ersatzgeschwächte TuS Koblenz mit 3:2 gewonnen, die Gastgeber sahen einmal Rot, die Gäste Gelb-Rot.

Im letzten Saisonspiel der Fußball-Oberliga hat der FC Cosmos Koblenz zum ersten Mal gegen den Stadtrivalen TuS gewonnen. Vor 1120 Zuschauern auf dem Oberwerth setzten sich die Cosmonauten mit 3:2 (1:0) gegen den Rheinlandpokalfinalisten durch, musste nach einem 3:0-Vorsprung in Überzahl am Ende jedoch um den Sieg bangen.







Artikel teilen

Artikel teilen