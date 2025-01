Oberligisten legen los TuS testet gegen Mainz II, Rot-Weiss in Mülheim-Kärlich 23.01.2025, 15:18 Uhr

i Rene Weiss

Die Koblenzer Fußball-Oberligisten bestreiten ihre ersten Testspiele des Jahres. Sowohl die Tus als auch Rot-Weiss haben sich dafür starke Gegner ausgesucht.

Seit zehn Tagen ist die TuS Koblenz wieder im Training, um sich auf die verbleibenden Partien der Fußball-Oberliga vorzubereiten, am Samstag (14 Uhr) wird Trainer Michael Stahl (Zweiter von links) seine Mannschaft einem ersten Härtetest unterziehen: Die TuS trifft in Spay auf den FSV Mainz 05, das Nachwuchsteam des Bundesligisten belegt in der Regionalliga derzeit den elften Platz.

