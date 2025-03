Nach dem 3:0 in der Vorwoche beim FV Diefflen steht Fußball-Oberligist TuS Koblenz am Samstag vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Morlautern. Für Rot-Weiss Koblenz geht es in Worms darum, Platz sechs zu verteidigen.

TuS Koblenz – SV Morlautern (Sa., 14 Uhr): Drei Niederlagen, 1:12-Tore: Dies ist die Bilanz des SV Morlautern seit der Winterpause, mit insgesamt nur 16 Punkten können die Pfälzer schon langsam für die Verbandsliga planen. Was soll da schiefgehen für die TuS vor dem Duell gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten? Der Koblenzer Trainer Michael Stahl sucht angesichts dieser Konstellation denn auch gar nicht nach Ausflüchten und weiß um die Rollenverteilung auf dem Oberwerth. „Wenn wir oben dranbleiben und unsere Ziele im Auge behalten wollen, dann sollten wir das Spiel ziehen“, bemüht der 37-Jährige die neudeutsche Umschreibung für gewinnen. Aber, dessen ist man sich im Lager der TuS nicht erst seit dem 1:2 im vergangenen Heimspiel gegen die ebenfalls im Tabellenkeller angesiedelten Mechtersheimer bewusst. „Wir sollten auch die Demut besitzen, dass es Gefahren gibt. Es ist die völlig falsche Denkweise, dass dieses Spiel keine Hürde darstellt“, mahnt Stahl.

Rasen auf dem Oberwerth als Hürde

Eine Hürde dürfte zweifelsfrei darin bestehen, den mutmaßlich defensiv agierenden Gegner auf dem derzeit nicht sehr guten Rasen im Stadion mit flotten Kombinationen aus der Ordnung zu bringen. Dazu braucht es laut Stahl die nötige Ruhe und Klarheit im Spiel, zudem sollten Konter wie gegen Mechtersheim tunlichst vermieden werden. „Wir haben ja gesehen, dass es dann auch schnell nach hinten losgehen kann“, sagt der TuS-Trainer: „Aber wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, sind wir der klare Favorit.“ Angesichts der personellen Veränderungen in der Offensive wird Stahl dabei auch in Kauf nehmen, dass seine Elf ohne die in der Hinrunde gesetzten Felix Könighaus und Dylan Esmel nicht die gewünschte Effizienz an den Tag legen kann. „Es ist möglich, dass wir zwölf Chancen für drei Tore brauchen“, weiß er, „aber wir entscheiden am Ende, in welche Richtung die Partie geht.“

Tuchscherers Einsatz ist noch fraglich

Um mehr Zug und Torgefahr zu entwickeln, könnten die Koblenzer zweifellos auch Lukas Tuchscherer gut gebrauchen, doch es ist offen, ob der Außenstürmer mitmischen kann. Gerade erst von einer Fußverletzung genesen, sind bei ihm muskuläre Probleme am Rücken- und Beckenbereich aufgetreten.

Wormatia Worms – Rot-Weiss Koblenz (Sa., 14 Uhr): Unter der Woche war das wilde 4:4 vom vergangenen Sonntag gegen Ludwigshafen natürlich noch einmal Thema bei Trainer Fatih Cift und den Rot-Weissen. Natürlich, am Ende noch einmal zwei Tore aufgeholt zu haben, spricht für die Moral und Widerstandsfähigkeit der Mannschaft, diese Eigenschaft weiß der Coach durchaus zu würdigen.

Ich hoffe, dass irgendwann der Groschen fällt.

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift mahnt weniger individuelle Fehler in seinem Team an.

Was ihn aber im Nachgang der Partie umtreibt, sind die individuellen Fehler, die Rot-Weiss nun schon zum wiederholten Male Punkte gekostet haben. „Grob fahrlässig“, nennt es Cift. „Natürlich, wir sind alle Menschen“, zeigt er in gewisser Weise Verständnis und setzt nun einmal mehr auf den Lerneffekt aus den Ereignissen und hofft, „dass irgendwann der Groschen fällt“. Neben der Arbeit auf dem Platz wurden demnach auch per Video einzelne Sequenzen aufbereitet, die im Idealfall am Samstag in Worms zum Erfolg führen sollen. Die Partie bei der Wormatia ist dabei in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Zum einen geht es für die Akteure darum, sich für das Pokalspiel am 9. April in Kirchberg zu empfehlen, der Rheinlandpokal birgt für den Verein in dieser Saison eine enorme Chance. Es winkt ein Endspiel vor großer Kulisse samt TV-Präsenz – und um ein bisschen Geld geht es ja auch.

Pokalspiel in Kirchberg ist schon im Hinterkopf

„Das hat man nicht alle Tage“, wagt Cift einen Blick voraus, wobei er im Hier und Jetzt aber auch auf den aktuellen Tabellenstand blickt. Derzeit rangiert Rot-Weiss auf Rang sechs mit nur einem Punkt Vorsprung auf Gegner Worms und den FV Engers auf Platz acht. „Wir hatten uns eigentlich nach dem Winter vorgenommen, Gonsenheim auf Platz fünf zu attackieren“, sagt der Trainer – was nach zuletzt drei Unentschieden aber wohl nicht mehr realistisch ist. „Wenn es blöd läuft, rutschen wir mit einer Niederlage auf Platz acht ab, das wollen wir vermeiden“, so Cift, „es geht ja auch darum, Selbstvertrauen in die nächsten Wochen mitzunehmen.“ Und was ist zu tun, um in Worms Zählbares zu verbuchen? „Wir müssen den Aufwand betreiben, wie ab der 30. Minute gegen Idar und wie über 90 Minuten gegen Ludwigshafen“, fordert Cift. Und klar, die Fehler sollten minimiert werden. Cift: „Wir müssen frisch in der Birne sein.“