Präsident Krey wiedergewählt TuS: Satzungsänderung soll Spezialprojekten dienen 29.10.2025

i Der Vorstand der TuS Koblenz mit (von links) Sam-Vincent Graef, Volker Karbach, Christian Krey, Nils Lappahn und Oliver Feils. TuS Koblenz/Anastasia Chepelkina

Christian Krey und sein Vorstandsteam der TuS Koblenz freuten sich über die große Anzahl von Mitgliedern, die zur Jahreshauptversammlung kam. Der Präsident wurde wiedergewählt.

Sportlich läuft’s bei TuS Koblenz, dem aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Oberliga, entsprechend harmonisch ging es zu bei der Mitgliederversammlung des Traditionsvereins. Knapp 170 von aktuell 1210 Mitgliedern waren gekommen, zur Freude des alten und neuen Vereinsvorsitzenden Christian Krey „rund 20 Prozent mehr“ als bei der letzten Versammlung.







