Anfang Dezember vergangenen Jahres, nach 20 Spieltagen in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, war die Stimmung gut und die Zuversicht groß bei und um TuS Koblenz. Die Mannschaft von Trainer Michael Stahl hatte sich mit einem 3:0 gegen Herxheim in die lange Winterpause verabschiedet, verharrte mit nur einem Zähler Rückstand auf Tabellenplatz zwei in Lauerstellung. Das Thema Wiederaufstieg wurde zwar nicht offen aufgegriffen, spukte nach neun Spielen in Serie ohne Niederlage (8 Siege, 1 Remis) aber bei Spielern und Fans der TuS im Kopf herum.

Bilanz 2025: drei Spiele, drei Niederlagen

Drei Monate später ist die Stimmung am Oberwerth trüb, die Lage angespannt und ein möglicher Aufstieg in die Regionalliga in weite Ferne gerückt. Nach der 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den um den Klassenverbleib kämpfenden TuS Mechtersheim machte sich Ratlosigkeit breit bei den Koblenzern. Drei Spiele, drei Niederlagen – so lautet die ernüchternde Zwischenbilanz dieses noch jungen Jahres. Nach der unglücklichen Pokal-Niederlage gegen den Stadtrivalen Rot-Weiss und der verdienten 1:4-Pleite beim unangefochtenen Tabellenführer Schott Mainz sollte gegen Mechtersheim endlich die Wende zum Guten, zu Stabilität und Zuversicht vollzogen werden.

i Ungewohnte Perspektive: Der gesperrte TuS-Trainer Michael Stahl verfolgte die Partie gegen Mechtersheim vom Tribünendach aus. Wolfgang Heil

Doch bei der geplanten Rückkehr zu alten Tugenden stand sich eine verunsichert und labil wirkende TuS-Mannschaft selbst im Weg. Der Stachel der Enttäuschung nach der Pleite im prestigeträchtigen Pokal-Duell Anfang März scheint tiefer zu sitzen als es die Protagonisten bei der TuS zugeben wollen. Gegen Mechtersheim jedenfalls misslang vieles von dem, was die TuS im alten Jahr noch so stark und selbstbewusst hatte auftreten lassen. Der Spielaufbau kam pomadig daher, in der Offensive mangelte es an Tempo und Kreativität. Und als die TuS dann nach großem Bemühen, aber vielen untauglichen Anläufen durch Igor Blagojevic (64.) schließlich doch in Führung gegangen war, patzte auch noch die in dieser Saison bis dato zumeist verlässliche Defensive.

Ferhan Güngörmüs für gesperrten Michael Stahl an der Seitenlinie

Doch woran liegt es, dass die TuS in diesem Jahr nicht in Schwung kommt? Natürlich fehlten in Dylan Esmel (Schulter-OP) und Lukas Tuchscherer (kam in der 58. Minute ins Spiel) in den ersten beiden Partien zwei Schlüsselspieler in der Offensive. Doch das wollte Co-Trainer Ferhan Güngörmüs – er saß für den wegen einer Roten Karte auf die Tribüne verbannten Trainer Michael Stahl auf der Bank – als Erklärung für den Negativtrend nicht gelten lassen. „Klar, der Ausfall von Dylan tut weh. Doch wir haben einen großen Kader, der das kompensieren kann. Da ist dann jeder gefragt. Und wir haben es ja trotzdem nicht schlecht gemacht vorn. Wir hatten unsere Chancen in der ersten Halbzeit, um in Führung zu gehen“, sagte Güngörmüs. Nic Alsbach aber traf mit einem Linksschuss aus rund 16 Meter nur den Pfosten (24.). Winterneuzugang Nazif Tchadjei vergab die wohl größte TuS-Möglichkeit in Halbzeit eins, als er nach schöner Hereingabe von Alsbach das Leder auf fünf Metern nicht im Tor unterbringen konnte (42.).

Uns fehlt einfach die Leichtigkeit, das Selbstverständnis.

TuS-Kapitän André Mandt sucht nach Gründen für den Fehlstart ins Frühjahr

Ansonsten blieb vieles Stückwerk bei den Koblenzern, was Güngörmüs mit fehlender Energie bei einigen Spielern begründete. „Uns fehlte in vielen Szenen die Energie, um ins Pressing zu gehen“, bemängelte der Co-Trainer. Etwas anders sieht Kapitän André Mandt die vertrackte Situation seines Teams. „Uns fehlt einfach die Leichtigkeit, das Selbstverständnis. Und wo wir früher in der Lage waren, eine Führung mit vereinten Kräften wegzuverteidigen, gelingt uns auch das in der momentanen Situation nicht“, so Mandt, der weniger mit der Mannschaft als vielmehr mit sich selbst hart ins Gericht ging. „Ich mache das Foul beim Freistoß, der schließlich zum 1:1 führte. Und vor dem 1:2 spiele ich den Fehlpass. Das muss ich mit meiner Erfahrung einfach besser lösen“, merkte Mandt zu den Mechtersheimer Treffern von Gino Andre Portella (72.) und Josip Saravenja (82.) selbstkritisch an. Und weil gerade die Führungsspieler wie Mandt oder Abwehrchef Damir Grgic derzeit etwas durchhängen bei der TuS, passte es prima ins Bild, dass der sonst so verlässliche Daniel von der Bracke in der 90. Minute einen Elfmeter (Foul an Grgic) nicht im Mechtersheimer Kasten unterbrachte. Keeper Nico Koch konnte den schwach getretenen Ball sogar festhalten.

Mandt: Aufstieg ist erstmal kein Thema

Doch wie sein Co-Trainer („wir werden wieder aufstehen“) gab sich auch der Kapitän kämpferisch und glaubt fest daran, dass die Koblenzer schon bald wieder herausfinden wird aus dem Tal der Tränen. „Es bringt jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben eine Mentalität in der Mannschaft, die uns dabei helfen wird, diese schwierige Situation zu überwinden“, meinte Mandt. Das Thema Aufstieg ist vorerst keines mehr am Oberwerth: „Nein, wir müssen jetzt auf uns schauen, weiter hart arbeiten und an uns glauben“, sagte der TuS-Mittelfeldmotor – nicht ohne nochmals zu erwähnen, wie sehr es ihm für die Mannschaft leidtue, dass ausgerechnet er als Kapitän in zwei entscheidenden Situationen gepatzt habe. Doch wenn Selbsterkenntnis tatsächlich der erste Schritt zur Besserung ist, dann steht Mandt für eine TuS Koblenz, die sicher in der Lage ist, sich schon bald wieder aus dem Tief herauszukämpfen.

TuS Koblenz: Zadach – Yaman (85. Vdovychenko), von der Bracke, Grgic, Zeghli (85. Müller) – Wingender, Mandt (87. Selinger), Hysenaj (58. Tuchscherer), Alsbach (58. Yeboah) – Blagojevic, Tchadjei.