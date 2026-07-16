4:3-Sieg in Mönchengladbach TuS legt den nächsten Regionalligisten aufs Kreuz Stefan Nink 16.07.2026, 10:43 Uhr

i Die TuS Koblenz um Igor Blagojevic (in Blau-Schwarz) hat den nächsten Regionalligisten besiegt, dieses Mal war es die U23 von Borussia Mönchengladbach um Lion Schweers. Am Fuße des Borussia-Parks gewann die TuS den Test mit 4:3. Mark Dieler

Das lässt die Fans hoffen: Binnen vier Tagen gab Fußball-Oberligist TuS Koblenz gleich zwei West-Regionalligisten das Nachsehen. Dem 1:0 gegen die Sportfreunde Siegen ließen die Blau-Schwarzen ein 4:3 bei der U23 der Borussia Mönchengladbach folgen.

In beachtlicher Frühform präsentieren sich weiterhin die Oberliga-Fußballer der TuS Koblenz bei ihrem ebenso reizvollen wie anspruchsvollen Programm. Vier Tage nach dem beachtlichen 1:0-Erfolg in Nörtershausen gegen den West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen bezwangen die Schängel auch dessen Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach U23 mit 4:3 (2:1).







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