Das lässt die Fans hoffen: Binnen vier Tagen gab Fußball-Oberligist TuS Koblenz gleich zwei West-Regionalligisten das Nachsehen. Dem 1:0 gegen die Sportfreunde Siegen ließen die Blau-Schwarzen ein 4:3 bei der U23 der Borussia Mönchengladbach folgen.
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In beachtlicher Frühform präsentieren sich weiterhin die Oberliga-Fußballer der TuS Koblenz bei ihrem ebenso reizvollen wie anspruchsvollen Programm. Vier Tage nach dem beachtlichen 1:0-Erfolg in Nörtershausen gegen den West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen bezwangen die Schängel auch dessen Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach U23 mit 4:3 (2:1).