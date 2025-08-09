Obwohl die TuS Koblenz ihr Heimspiel gegen Diefflen mit 3:2 gewonnen hat, herrschte nach Abpfiff miese Stimmung. Grund dafür war die zweite Halbzeit, mit der Coach Michael Stahl überhaupt nicht zufrieden war. Mit Hälfte eins hingegen schon.

Schlusspfiff bei der Oberliga-Partie zwischen der TuS Koblenz und dem FV Diefflen – und es war Sonderbares zu beobachten. TuS-Trainer Michael Stahl stand schimpfend an der Außenlinie, Abwehrchef Damir Grgic stapfte mit grimmiger Miene und hörbar fluchend vom Platz und Kapitän Daniel van der Bracke trommelte seine Mitspieler sichtlich angefressen im Kasernenton zum üblichen Spielerkreis zusammen. Was war passiert? Die TuS hatte das zweite Saisonspiel dank einer klasse Leistung in Halbzeit eins und überragenden 15 Minuten in der letzten Viertelstunde dieses Spielabschnitts mit 3:2 (3:1) gewonnen.

Wozu also die Aufregung? Nun, Ärger und Unzufriedenheit resultierten aus einer zweiten Hälfte, in der die TuS-Akteure mit zunehmender Spieldauer zu wenig von dem an den Tag legten, was sie im ersten Durchgang noch ausgezeichnet hatte. Die Mannschaft verlor den Fokus, agierte vor allem im Spiel nach zu kompliziert und ließ so leichtfertig die eine oder andere Chance liegen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Es war das Glück der Koblenzer, dass der Treffer zum 3:2 quasi zeitgleich mit dem Schlusspfiff fiel. Wäre offensiv über weite Strecken auffallend unauffälligen Saarländern das Anschlusstor – wie auch immer – früher gelungen, es hätte noch eine heiße Schlussphase für die TuS werden können.

TuS-Trainer Michael Stahl

TuS-Coach Stahl zeigte sich froh, dass ihm ein Bangen und Zittern erspart geblieben war. Gleichwohl haderte mit dem Auftritt seiner Mannen in Durchgang zwei. „Ich bin ansonsten ein großer Fan meiner Mannschaft, aber in einem solchen Fall bin ich auch ihr größter Kritiker. Anstatt konzentriert weiterzuspielen und den Sieg ungefährdet ins Ziel zu bringen, haben wir uns das Leben nach der Pause völlig unnötig schwer gemacht“, haderte der Koblenzer Trainer mit der Herangehensweise seiner Spieler in Halbzeit zwei.

Dabei hatte die personell gebeutelte TuS-Mannschaft, die ohne den gesperrten Igor Blagojevic und den verletzten Angreifer Tim Thielen auskommen musste, in Halbzeit eins gezeigt, wozu sie spielerisch in der Lage ist, wenn sie auf einem hohen Level konzentriert und entschlossen zu Werke geht. Auch das wie aus dem Nichts gefallene 0:1 durch Fatih Günes (25.) warf die TuS nicht um. „Das hat uns nicht gestört. Vielleicht war es sogar ein Weckruf. Wir haben jedenfalls super reagiert und bis zur Pause ein klasse Spiel gemacht“, resümierte van der Bracke die Phase ab der 29. Minute bis zum Ende von Halbzeit eins. Mit langen Bällen auf die Außen brachten Grgic und van der Bracke die sehr lückenhafte Diefflener Abwehr immer wieder in Verlegenheit. Beim Treffer zum 1:1 erreichte ein Grgic-Ball Marcel Wingender auf rechts, dessen scharfe Hereingabe verwertete Denys Vyrych eiskalt (29.). Der vom Bonner SC gekommene Stürmer hatte bei seinem ersten Heimauftritt also gleich einen tollen Einstand.

Und es sollte noch besser kommen – für die TuS und für Vyrych. Vier Minuten später konnte der 21 Jahre alte Ukrainer gleich wieder jubeln. Diesmal hatte der pfeilschnelle Lukas Tuchscherer die Diefflener Defensive auf links alt aussehen lassen. Bei seinem Flankenball stand Vyrych einmal mehr richtig und schob zum 2:1 ein (33.). Als Karim Zeghli nach einer Ecke gar das 3:1 gelang (41.), sah alles nach einem ungefährdeten Koblenzer Sieg aus.

TuS agiert nach Wiederanpfiff kopf- und konzeptlos

Umso erstaunlicher wirkte das fußballerische Bild in Halbzeit zwei. Dabei waren es nicht etwa die auf einmal offensivstärker agierenden Gäste, die den TuS-Erfolg ins Wackeln brachten. Diefflen blieb in des Gegners Hälfte weitgehend harmlos. Nein, die auf einmal konzept- und kopflos agierenden TuS-Akteure selbst ließen plötzlich Zweifel am Erfolg aufkommen. Insbesondere in der Schlussphase häuften sich Fehler und Unkonzentriertheiten auf Koblenzer Seite. „Wir verlieren einen Ball nach dem anderen und kassieren auch noch zwei Gelbe Karten wegen Meckerns. Das ist bezeichnend. Der Treffer zum 3:2 war die logische Folge unserer Fehlerkette“, bilanzierte Stahl das Geschehen gegen Spielende, als viele TuS-Akteure wegen des laufintensiven Spiels bei Temperaturen nahe an 30 Grad schon auf dem Zahnfleisch gingen und Frank Scheffer (90.+6) noch spät für Diefflen traf. Doch für frühzeitige Wechsel fehlte Stahl im auf Kante genähten TuS-Kader insbesondere in der Offensive schlichtweg das Personal.

Nun, Blagojevic auf jeden Fall und vielleicht auch Thielen werden am dritten Spieltag wieder dabei sein, wenn es für die TuS nach Idar-Oberstein geht. „Wir werden die Defizite ansprechen und setzen dann im nächsten Spiel alles daran, an unsere Leistungen aus der ersten Hälfte anzuknüpfen“, hofft Kapitän van der Bracke darauf, beim Spielerkreis nach der Partie in Idar-Oberstein auf den Kasernenton verzichten zu können.

TuS Koblenz - FV Diefflen 3:2 (3:1)

TuS Koblenz: Zadach - Waldminghaus, Grgic, van der Bracke, Zeghli - Wingender, Kurogi, Fujiwara (88. Alsbach), Tuchscherer - Tchadjei (90. Sengül), Vyrych (90. Cornelius).

Diefflen: Zahler - Allenfort (45. Scheffer), Holbach, Ali (45. Güclü), Rinchiuso - Kern, Heintz, Onishi (62. Wyhnanek) – Günes, Kolodziej (67. Rodriguez) - Poß (45. Haase).

Schiedsrichter: Timon Sitzenstuhl (Landau).

Zuschauer: 976.

Tore: 0:1 Fatih Günes (25.), 1:1, 2:1 Denys Vyrych (29., 33.), 3:1 Karim Zeghli (41.), 3:2 Frank Scheffer (90.+6).