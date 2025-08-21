Sieben Punkte aus den ersten Spielen: TuS Koblenz ist gut in die Saison gestartet und kann optimistisch auf das Heimspiel gegen Auersmacher blicken. Doch Trainer Michael Stahl weiß, dass es mit dem dünnen Kader auf Dauer problematisch wird.

Natürlich wird es noch ein paar Wochen dauern, ehe auch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Tabelle an Konturen gewinnt und sich abzeichnet, wer mutmaßlich in der oberen Region rangiert – und welcher Verein sich nach unten orientieren muss. Und so misst Trainer Michael Stahl der derzeitigen Top-Platzierung der TuS Koblenz verständlicherweise keine besondere Bedeutung bei, die sieben Zähler aus den ersten drei Spielen nimmt er aber gern mit. „Das Gute daran ist, dass zudem das Verhältnis zwischen Leistung und Punktzahl stimmt“, freut sich der Coach über die Art und Weise, wie sich seine Mannschaft bislang präsentiert. Klar, dass am Samstag auf dem Oberwerth (14 Uhr) gegen den SV Auersmacher diese Bilanz fortgeführt werden soll.

Kaum Spielzeit für Akteure aus der zweiten Reihe

Auffällig bislang: Stahl hat in den ersten Wochen der Saison vor allem auf das Stammpersonal gesetzt und die Nachrücker zumeist recht spät in die Partie gebracht. Ein sichtbares Indiz, dass die jungen Akteure aus der zweiten Reihe noch nicht auf dem Niveau sind, um in der Oberliga eine echte Verstärkung zu sein. „Viele von den Jungs haben noch nicht im Männerbereich gespielt, das ist ein riesengroßer Sprung“, sagt Stahl mit Blick zum Beispiel auf Konrad Cornelius, Beykan Sengül oder Sanih Music, die beim 4:1 in Idar-Oberstein erst in den Schlussminuten ins Spiel kamen. Nicht viel anders sah es zuvor beim 3:2 gegen Diefflen oder beim 1:1 in Pirmasens aus. „Wir müssen da einfach auf den Faktor Zeit und den Trainingsprozess setzen“, so Stahl weiter, der gleichwohl die Nachwuchsakteure lobt, die ihre Rolle annehmen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen.

„Wir halten Augen und Ohren offen.“

TuS-Trainer Michael Stahl mit Blick auf mögliche Verpflichtungen

Bei der TuS ist man sich freilich auch der Tatsache bewusst, dass man mit dem aktuellen Kader nicht durch den Herbst oder gar eine ganze Saison kommt. „Bis jetzt sind wir ja nahezu verletzungsfrei“, sagt Stahl, dem derzeit nur Neuzugang Tim Thielen (Muskelfaserriss) fehlt. Zumindest zwei Akteure sollen denn auch noch den Weg aufs Oberwerth finden, darunter ein flexibler Offensivspieler. „Wir halten Augen und Ohren offen“, lässt sich der Trainer nichts Konkretes entlocken – vielleicht auch, weil die erhoffte Verstärkung für das Sturmzentrum bislang nicht gefunden wurde.

Vyrych knüpft an gute Vorbereitung an

Immerhin: Der junge Denys Vyrych ist einer jener Akteure, die schon jetzt „den Kopf herausstrecken“, wie es Stahl nennt und die Gunst der Stunde nutzen. In Ermangelung von etablierten Angreifern hat der 21-Jährige beim 3:2 gegen Diefflen gleich mal einen Doppelpack geschnürt und damit an die guten Leistungen aus der Vorbereitung angeknüpft. Gut möglich, dass er auch am Samstag gegen die Saarländer in der ersten Elf steht, Masahiro Fujiwara wäre demnach wieder ein Kandidat, um als eine der wenigen Optionen für die Offensive von der Bank zu kommen. Auersmacher ist mit sechs Punkten durchaus gut in die Saison gestartet, aus Sicht von Stahl gibt es keinen Grund, einen möglichen Dreier zur Selbstverständlichkeit zu erklären – zumal sein Team in jeder der drei bisherigen Partien in Rückstand gelegen hatte. Stahls ebenso einfache wie plausible Herangehensweise: „Wenn wir gut spielen, erhöht das die Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg.“