TuS Koblenz: Vier Gegentore in sieben Minuten

Fortuna Köln war für TuS Koblenz eine Nummer zu groß: Der Fußball-Oberligist um Trainer Michael Stahl musste sich im ersten Testspiel für die neue Saison dem eine Etage weiter oben angesiedelten Regionalligisten mit 0:5 (0:4) geschlagen geben. Dabei kassierte die TuS vor rund 400 Zuschauern in Brühl nach einem guten Start in die Partie binnen sieben Minuten vier Tore und lag schon nach knapp einer halben Stunde deutlich zurück. Hamadi Al Ghaddioui und Tim Bornemann trafen vor der Pause jeweils doppelt, den Endstand zum 5:0 erzielte Tom Geerkens in der 56. Minute.

„Sieben dunkle Minuten“

Michael Stahl über den Zeitraum zwischen dem 0:1 und 0:4.

„Das war ein super wertvoller Test für uns“, sagte Stahl, „solch ein Spiel bringt uns mehr, als wenn wir gegen einen unterklassigen Gegner 10:0 gewinnen.“ Vor allem in Sachen Effizienz bot die Partie einen Lerneffekt, denn so Stahl: „Wir haben in der ersten Halbzeit dreimal aufs Tor geschossen, die Fortuna fünfmal.“ Unter den vier Treffern, die aus den den fünf Möglichkeiten resultierten, waren zwei Standardtore, bei denen die TuS-Defensive nicht konsequent zur Sache ging. Zudem leisteten sich die Koblenzer Ballverluste im Aufbau, „die dann auf diesem Niveau eben bestraft werden“, sagte Stahl. Konsequenz waren dann „sieben dunkle Minuten“, wie es Stahl nannte.

Am Mittwoch gegen Eisbachtal

Immerhin: Trotz eines weiteren Tores der Kölner zum 0:5 nach der Pause fing sich die TuS. Mit im Einsatz waren auch einige Neuzugänge, wobei Zentrumsspieler Tomoya Kurogi mit Blick auf die Belastungssteuerung noch geschont wurde und Außenbahn-Akteur Masahiro Fujiwara nur 20 Minuten mitmischte. Grund: Das Duo aus der Mittelrheinliga war bis in den Juni hinein noch in der Meisterschaft aktiv und hatte vor dem Wechsel zur TuS nur eine Woche Pause. „Für die anderen war es sicher auch lehrreich zu sehen, woran es noch fehlt, um sich mit einem solchen Gegner messen zu können“, so Stahl abschließend.

Der nächste Test der TuS findet am Mittwoch (19.30 Uhr, Hünfelden-Heringen) gegen Liga-Konkurrent Sportfreunde Eisbachtal statt.