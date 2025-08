TuS Koblenz verteidigt in Unterzahl 1:1 in Pirmasens

Es war mehr als ein Achtungserfolg für die TuS Koblenz zum Auftakt in die Saison der Fußball-Oberliga: Bei Aufstiegsfavorit FK Pirmasens erkämpfte sich die Mannschaft von Michael Stahl ein 1:1 – und das am Ende in Unterzahl.

Dieser Auftakt kann sich sehen lassen: Im ersten Topspiel der jungen Saison erkämpfte sich Fußball-Oberligist TuS Koblenz im Auswärtsspiel beim FK Pirmasens ein 1:1 (1:0). Hatte man am 33. Spieltag der Vorsaison an selber Stelle mit 0:2 verloren und die letzten Aufstiegsträume beerdigen müssen, so stufte Trainer Michael Stahl den Punktgewinn zum Saisonauftakt als „wichtiges Erlebnis“ ein.

Dazu passte auch, wie zeitig sich die Haupttribüne leerte: Der Großteil der 800 Zuschauer verließ das Stadion nach Abpfiff recht schnell. Im Gästeblock hingegen sah es anders aus. Die rund 200 Gästefans feierten ihre Mannschaft für das Geleistete, was offensichtlicher Beleg dafür ist, dass auch in dieser Saison ein 12. Mann dabei ist. „Das trägt uns“, freute sich TuS-Flügelspieler Lukas Tuchscherer über die Unterstützung der Fans.

Dabei musste man sich vor dem Spiel fragen: Spielen wir heute überhaupt Fußball – und nicht eher Eishockey? Der Gästebus, der im Stadioninnenraum vor den Kabinen parkte, war in den Vereinsfarben und mit dem Logo der Neuwieder „Bären“ verziert, die in der Eishockey-Regionalliga spielen und noch Sommerpause haben. Die Erklärung war einfach: Das Reiseunternehmen, mit dem die TuS zusammenarbeitet, ist dieser Tage voll ausgelastet. „und daher kam die Frage, ob wir auch mit dem EHC-Bus einverstanden wären“, erklärte TuS-Teammanager Adib Acar. Vielleicht war dadurch ja eine Extraportion Bärenkräfte mit dabei – diese wurden in der Schlussphase auch benötigt.

Igor Blagojevic egalisiert die Pirmasenser Führung prompt

Doch los ging es gleich mit hohem Tempo und zwei frühen Toren. Erst bewies der FKP seine spielerischen Fähigkeiten, Marc Ehrhart vollstreckte nach Vorarbeit von Luka Dimitrijevic (4.). „Da hat uns die Absicherung gefehlt“, haderte Stahl, dessen Laune sich schnell besserte. Nämlich als Igor Blagojevic von einem missglückten Rückpass Manuel Grünnagels profitierte und prompt egalisierte (6.). Drei Neuzugänge hatte Stahl von Anfang an aufgeboten: Die Japaner Tomoya Kurogi im zentralen und Masahiro Fujiwara im rechten Mittelfeld, dazu Leon Waldminghaus, mehr Rückkehrer als Neuzugang. Dessen Vorteil ist seine Vielseitigkeit: „Einen festen Platz hatte ich eigentlich nie. Momentan sieht mich der Trainer hinten rechts, und das mache ich gerne.“

i Statt wie meistens mit mehreren Kleinbussen reiste die TuS mit dem Bus der Neuwieder "Bären" nach Pirmasens. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Derweil ging es Schlag auf Schlag weiter mit einem Abseitstor Dimitrijevics (9.) und mit zwei Abschlüssen von Lukas Tuchscherer (11., 28.), ehe in der Nachspielzeit Blagojevic Gegenspieler Michael Müller aussteigen ließ und noch den Blick für Mitspieler Nazif Tchadjei hatte, der aber am langen Pfosten vorbeischoss (45.+3). „Wir hatten die Partie im Griff“, befand Tuchscherer, der später im Zentrum einer ganz kuriosen Szene stand. Auf seiner linken Seite hatte er Gegenspieler Silas Gutmann schon aussteigen lassen. Der aber sprang noch einmal auf, um Tuchscherer festzuhalten. Eine Szene, die auch Stahl, der nur wenige Meter entfernt stand, in die Luft gehen ließ.

„Zwischen Himmel und Hölle liegt ein Torpfosten.“

TuS-Trainer Michael Stahl über die Pirmasenser Möglichkeit zum 2:1 in der Nachspielzeit.

Referee Marco Niebergall eilte bereits herbei. Doch bevor Gutmann Gelb sah, erhielt Blagojevic, wegen einer Rudelbildung bereits vorbelastet, Gelb-Rot (75.) – seine Idee, Gelb gegen Gutmann zu fordern, bezeichnete Stahl später bissig als „glorreich“. Denn nun drohte die Partie zu kippen, nachdem Stahl seine Mannen seit dem Seitenwechsel „gut, bissig, on point“ gesehen hatte. Am Ende mussten die Gäste noch zittern, besonders als Dennis Krob mit einem Kopfball nur die Latte traf (90.+2). „Zwischen Himmel und Hölle liegt ein Torpfosten“, philosophierte Stahl, der froh war, sein Team nach einem späten Rückschlag nicht wieder aufrichten zu müssen. Natürlich laufe noch nicht alles perfekt, „aber wir sind noch ganz am Anfang, und was noch nicht passt, werden wir uns erarbeiten“, kündigt Tuchscherer an. „Und dann kann hier erneut einiges entstehen“, ist sich Waldminghaus sicher.

FK Pirmasens - TuS Koblenz 1:1 (1:1)

Pirmasens: Retz - Grünnagel (67. Gutmann), Griess, Müller, Büchler - Andreas – Eichhorn, Selensky (82 Decker) - Wirtz (40. Krob), Ehrhart, Dimitrijevic (67. Sannoh).

TuS Koblenz: Zadach - Waldminghaus, von der Bracke, Grgic, Zeghli - Wingender, Kurogi - Fujiwara (73. Vyrvch), Tchadjei, Tuchscherer (86. Alsbach) - Blagojevic.

Schiedsrichter: Marco Niebergall (Homburg).

Zuschauer: 800.

Tore: 1:0 Marc Ehrhart (4.), 1:1 Igor Blagojevic (6.).

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Igor Blagojevic (TuS/75.) und Rote Karte für FKP-Torwart-Trainer Thorsten Hodel wegen Reklamierens (64.).