Es war ein Sieg, wie ihn Fußballer mögen: nicht unbedingt gut gespielt, aber um jeden Meter gekämpft. Nach dem 2:0 der TuS Koblenz in Gau-Odernheim gab es für Trainer Michael Stahl nur einen Umstand zu bemängeln.

13 Punkte aus fünf Spielen – viel mehr geht nicht aus Sicht der TuS Koblenz. Die Mannschaft um Trainer Michael Stahl feierte mit dem 2:0 (1:0) bei Aufsteiger TSV Gau-Odernheim den vierten Oberliga-Sieg in Folge und bleibt somit Tabellenführer. „Jeder Punkt, den wir jetzt schon haben, wird uns helfen, wenn wir vielleicht mal eine kleine Durststrecke überstehen müssen“, sagte Stahl, der angesichts der Umstände und des Spielverlaufs dem Team ein großes Lob zollte: „Das war ein Sieg der Moral. Ich bin mächtig stolz auf die Jungs.“

„Das war ein Sieg der Moral. Ich bin mächtig stolz auf die Jungs.“

TuS-Trainer Michael Stahl

In Rheinhessen trat weitgehend jenes Szenario ein, das man auf Koblenzer Seite im Vorfeld erwartet hatte. „Unebener Rasen, kleiner Platz, ein Gegner, der jede Gelegenheit nutzt, um ein wildes Spiel zu erzeugen“, beschrieb Stahl die Begebenheiten, denen seinen Elf letztlich erfolgreich trotzte. Bei der TuS war man sich im Klaren darüber, dass man mit fußballerischen Mitteln eher nicht zum Erfolg kommen würde. Leidenschaft war ebenso wie Geduld gefragt, Stahl verglich das zähe Ringe um jeden Meter ein bisschen mit einem Footballspiel, bei dem sich beide Teams mal mehr, mal weniger der gegnerischen Endzone nähern.

Denys Vyrych scheitert vom Elfmeterpunkt

Chancen gab es angesichts der vielen intensiven Duelle kaum, ehe die TuS in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung ging – zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt, wie es so schön heißt. Ein Angriff über die linke Seite über Igor Blagojevic, Karim Zeghli und Lukas Tuchscherer wurde vom mit aufgerückten Leon Waldminghaus in der Mitte zum 0:1 vollendet. Die Koblenzer waren obenauf, „aber der Fußball ist wirklich manchmal eine verrückte Sache“, blickte Stahl auf die zweite Halbzeit, die etliche Turbulenzen mit sich brachte. Eigentlich deutete in der 55. Minute vieles auf die Entscheidung hin, als die TuS einen Foulelfmeter zugesprochen bekam. Weil aber in Person von Denys Vyrych der nächste Akteur (wieder einmal) nicht vom Punkt traf, blieb es eine kribbelige Angelegenheit. Zumal wenig später Tomoya Kurogi nach einem taktischen Foul Gelb-Rot sah (68.) und die TuS fortan nur noch zu Zehnt war.

Music trifft mit dem Schlusspfiff ins leere Tor

Das Spiel nahm nun eine andere Wendung, es ging darum, das Ergebnis irgendwie über die Zeit zu bringen. „Das waren zwei Momente, nach denen viele Mannschaften auseinanderbrechen, aber das war bei uns nicht der Fall“, lobte der Coach die Mentalität seiner Akteure, die die Angriffsbemühungen der Gastgeber immer wieder zunichtemachten und sich in die Schüsse der Gau-Odernheimer warfen. Wobei: Die ultimative Chance auf den Ausgleich hatte der Aufsteiger nicht, TuS-Torwart Michael Zadach musste keine Mega-Chance entschärfen. Stattdessen rafften sich seine Vorderleute in der Nachspielzeit zu einem letzten Konter auf, der dann auch erfolgreich abgeschlossen wurde. Gau-Odernheims Schlussmann Daniel Diel war mit aufgerückt, der Weg war frei für Zeghli und Waldminghaus, die über den Platz sprinteten und den kurz zuvor eingewechselten Sanih Music bedienten, der praktisch mit dem Schlusspfiff ins verwaiste Tor traf und das 0:2 erzielte. Stahls Fazit: „Es war ein verdienter Sieg bei einem starken Aufsteiger.“

TSV Gau-Odernheim – TuS Koblenz 0:2 (0:1)

Gau-Odernheim: Diel – Breitenbruch (60. Nkunga), Meininger, Rexhepi, Dimitrijevic (72. Meslem), Nassery (88. Schrod), Friedrich, Hahn (60. Maier), Juricenic, Zundel, Dietrich (60. Breiden).

TuS Koblenz: Zadach – Zeghli, von der Bracke, Grgic, Waldminghaus – Wingender, Kurogi – Fujiwara (70. Tchadjei), Blagojevic, Tuchscherer (80. Cornelius) – Vyrych (90.+2 Music).

Schiedsrichter: Nicolas Scherer (Saubach).

Zuschauer: 450.

Tore: 0:1 Leon Waldminghaus (45.+2), 0:2 Sanih Music (90.+8).

Bes. Vorkommnis: Daniel Diel (55., Gau-Odernheim) hält Foulelfmeter von Denys Vyrych