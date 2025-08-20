Es ist eine Kooperation, von der sich beide Seiten einiges versprechen: TuS Koblenz und Eintracht Frankfurt haben sich auf eine Zusammenarbeit in der Nachwuchsförderung verständigt. Was ist geplant?

TuS Koblenz und Eintracht Frankfurt gehen in der Jugendförderung gemeinsame Wege: Der Oberligist und das Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Bundesligisten haben sich auf eine strategische Kooperation im Bereich der Ausbildung von Fußballtalenten verständigt. Das Ziel: Gemeinsam wollen beide Klubs talentierte Jugendfußballer frühzeitig erkennen, gezielt fördern und sie nach höchsten sportlichen Standards ausbilden – mit der langfristigen Perspektive, ihnen den Weg in den Profifußball zu ebnen. „Diese Kooperation ist für uns eine große Chance, unsere bereits sehr gute Jugendarbeit auf ein neues Level zu heben und unseren Talenten Türen zu öffnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, den nächsten Schritt in ihrer Ausbildung gehen zu können“, sagt Christian Krey, Präsident der TuS Koblenz in einer Mitteilung.

Austausch zwischen Trainern und Verantwortlichen beider Klubs

Für beide Klubs stehen demnach nicht nur technische und taktische Fähigkeiten im Vordergrund, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung und die Vermittlung gemeinsamer Werte. Kern der Vereinbarung ist daher ein intensiver und regelmäßiger Austausch zwischen den Verantwortlichen beider Klubs und die gemeinsame Entwicklung junger Talente. So wird die TuS Koblenz künftig noch enger an die Ausbildungsphilosophie und Methodik von Eintracht Frankfurt herangeführt. Trainer der TuS werden die Möglichkeit erhalten, regelmäßig bei Trainingseinheiten der Mannschaften des Leistungszentrums von Eintracht Frankfurt zu hospitieren, um neue Impulse für ihre tägliche Arbeit mitzunehmen. Ebenso ist ein fortlaufender Dialog im Bereich der Talentsichtung vorgesehen, um begabte Spieler frühzeitig zu erkennen und ihnen den Zugang zu den bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen.

„Adlertage“ bei der TuS Koblenz

Ein besonderes Highlight der Zusammenarbeit werden die künftig stattfindenden „Adlertage“ bei der TuS Koblenz sein. An diesem Tag steht der Jugendfußball ganz im Zeichen von Eintracht Frankfurt: Trainingsformen, Leistungsvergleiche und gemeinsames Erleben sollen Talente inspirieren und die Verbindung zwischen den Vereinen greifbar machen. Ergänzend dazu werden regelmäßige Freundschaftsspiele und Leistungsvergleiche der Jugendteams beider Klubs stattfinden, um den jungen Spielern Wettkampferfahrung auf höchstem Niveau zu ermöglichen. „Mit dem neuen Kunstrasenplatz auf „Schmitzers Wiese“ und der Zusammenarbeit mit dem VfL Kesselheim sind auch die infrastrukturellen Grundlagen für eine erfolgreiche Kooperation mit Eintracht Frankfurt gelegt“, sagt Krey.

„Die Region ist in Sachen Scouting sehr interessant für uns.“

Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Eintracht Frankfurt

Auch Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Eintracht Frankfurt, blickt optimistisch auf die Kooperation: „Die Region ist in Sachen Scouting sehr interessant für uns. Sollten junge Spieler bei der TuS zu vielversprechenden Talenten heranreifen, möchten wir ihnen die Möglichkeit bieten, bei uns vorstellig zu werden, Probetrainings zu absolvieren oder Gastspieler zu sein und im besten Fall fester Bestandteil unseres Nachwuchsleistungszentrums zu werden.“