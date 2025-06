TuS Koblenz vermeldet zwei Vertragsverlängerungen: Offensivspieler Nazif Tchadjei (22) bleibt ebenso wie Nic Alsbach (18) dem Fußball-Oberligisten über den Sommer hinaus erhalten. Tchadjei war in der Winterpause von Regionalligist Astoria Walldorf nach Koblenz gekommen und hat sich im Anschluss zu einer etablierten Kraft auf der offensiven Außenbahn entwickelt. Unter dem Strich standen für ihn zwölf Einsätze und vier Scorerpunkte zu Buche. „Nazif möchte in Koblenz die nächsten Schritte seiner Entwicklung gehen“, sagt Sportvorstand Sam-Vincent Graef in einer Mitteilung des Vereins. „Er ist ein wichtiges Puzzleteil in unserem sich neu formierenden Team. Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung“, so Graef und der Technische Direktor Damir Grgic. Neben Tchadjei wird auch Nic Alsbach weiterhin für die TuS im Einsatz sein. Der 18-Jährige zählte zu den Entdeckungen der abgelaufenen Saison, wo er sich als vielseitig einsetzbarer Akteur in die Stammelf spielte. Die TuS startet am Montag, 23. Juni, in die Vorbereitung in die kommende Saison.