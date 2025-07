i Die TuS Koblenz mit (hintere Reihe von links) Sanih Music, Denys Vyrych, Beykan Sengül, Leon Waldminghaus, Daniel von der Bracke, Damir Grgic, Marcel Wingender, Igor Blagojevic, Karim Zeghli, Nazif Tchadjei (mittlere Reihe von links) Mannschaftsarzt Dr. Peter Radermacher, Mannschaftsarzt Dr. Thomas Höpfner, Leitung medizinische Abteilung Sabine Anders, Cheftrainer Michael Stahl, Co-Trainer Ferhan Güngörmüs, Physiotherapeutin Svenja Fröhlich, Physiotherapeut Oliver Fritz, Physiotherapeut Adrian Wendels, Zeugwart Gerd Rörig, (vordere Reihe von links) Tim Thielen, Christian Opitz, Nic Alsbach, Konrad Cornelius, Cedric Taxis, Michael Zadach, Albrim Krasniqi, Lukas Tuchscherer, Masahiro Fujiwara und Tomoya Kurogi. Heinz-Jörg Wurzbacher

Es ist immer auch im Fußball eine Frage der Perspektive. War das nun eine gute Saison der TuS Koblenz? Und vor allem: Was folgt nach Platz vier in der vergangenen Spielzeit der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für den Traditionsklub vom Oberwerth? Zwei Fragen von vielen, mit denen sich auch Trainer Michael Stahl ausführlich auseinandergesetzt hat und dabei immer wieder auf das Spannungsfeld zu sprechen kommt, in dem sich der Verein bewegt: Es gilt, die stets hohen Erwartungen an Klub und Mannschaft in Einklang zu bringen mit den finanziellen und fußballerischen Möglichkeiten. Was im Idealfall mit der Rückkehr in die Regionalliga münden soll, wohlwissend, dass dies für die anstehende Runde kein realistisches Ziel ist.

Um die Dinge einordnen zu können, hilft meist ein Blick in die Vergangenheit. Die völlig verkorkste Regionalliga-Saison und der sang- und klanglose Abstieg ließen befürchten, dass die TuS in einen Abwärtsstrudel gerät, aus dem sie sich nur schwer befreien kann. Doch dazu kam es nicht, „weil wir es geschafft haben, einen guten Geist im Team zu haben und damit eine Einheit auf dem Platz zu sein“, sagt Stahl. Denn, so fügt er an, „das ist unabhängig von den fußballerischen Qualitäten die Grundlage von allem.“

Die neue, positive Grundstimmung „mit guten Charakteren“, wie der Trainer lobt, war denn wohl auch der Grund dafür, dass der TuS die Trendumkehr gelang – auch wenn die Koblenzer im Frühjahr mit dem Top-Trio Schott Mainz, Pirmasens und FCK II nicht mehr mithalten konnten. Die Verletzung von Torjäger Dylan Esmel war ein Grund, die dünne Personaldecke ein weiterer, doch selbst ohne diese Faktoren wäre es wohl schwer geworden, zumindest auf Platz zwei zu springen. „Natürlich streben wir immer nach dem Maximum“, steht Stahl wie kaum ein Zweiter für das Credo in Koblenz, „aber auch wenn wir im Rheinlandpokal ausgeschieden sind und letztlich nicht genügend Punkte hatten, war es eine richtig gute Saison.“ Ein Blick auf andere Oberligen zeigt: Der Punkteschnitt hätte andernorts zum Aufstieg gereicht.

Doch das ist letztlich müßig. Dass die TuS zumindest wieder Boden unter den Füßen hat, ist neben dem von Stahl beschriebenen Geist auch einer Achse an erfahrenen Akteuren zu verdanken, auf die sich der Coach stets verlassen kann. Angefangen bei Michael Zadach im Tor, über die Innenverteidiger Damir Grgic und Daniel von der Bracke über Marcel Wingender und Igor Blagojevic im Mittelfeld bis hin zu Lukas Tuchscherer und zuletzt auch Nazif Tchadjei in der Offensive. In der Vorsaison zählten ohne Zweifel auch André Mandt und Dylan Esmel dazu, die sich fortan neu orientieren.

„Keine Frage, wir haben eine richtig gute Mannschaft. Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt der TuS-Trainer, dem aber auch bewusst ist, dass dem Kader mutmaßlich die Tiefe fehlt, um ernsthafte Ambitionen auf die Meisterschaft anzumelden. Immerhin konnten einige Lücken geschlossen werden: Rückkehrer Leon Waldminghaus ist ein potenzieller Nachfolger von Yasin Yaman auf der Außenverteidigerposition, im Zentrum soll Tomoya Kurogi neben Wingender Takt und Tempo vorgeben. Und vorn bereichern Masahiro Fujiwara und Tim Thielen die offensiven Möglichkeiten.

Die Tatsache, dass Esmel fortan in Emmelshausen-Karbach auf Torejagd geht und sich die Koblenzer mit der Verpflichtung von Neuzugängen doch recht schwer tun, zeigt, dass bei der TuS nach wie vor mit spitzer Feder gerechnet werden muss. Ähnlich wie in der Rückrunde wird für Stahl die Herausforderung darin liegen, die jungen Akteure aus der zweiten Reihe derart zu formen, dass sie gehobenen Ansprüchen gerecht werden. „Dass sich alle in Ruhe entwickeln und wir sagen, wir wollen es in zwei, drei Jahren versuchen, das wird nicht gehen“, weiß der 38-Jährige um den neuerlichen Spagat, den er leisten muss. Spielern mal eine Pause zu geben, einen gesunden Konkurrenzkampf zu haben und Verletzungen kompensieren zu können, all das gilt es ohne einen Qualitätsverlust zu meistern. „Es wird interessant sein zu sein, wer von den Jungen dann auch mal den Kopf rausstreckt. Plötzlich vor 1000 Zuschauern zu spielen ist ein anderer Druck“, weiß Stahl. Bestes Beispiel ist Nic Alsbach, der 18-Jährige ist im Vorjahr bereits zu 26 Einsätzen gekommen.

Möglichst schnell die Lücke zu den vermeintlichen Top-Teams aus Pirmasens und Kaiserslautern zu schließen ist somit das vorrangige Ziel der TuS. „Wir werden wieder versuchen, überzuperformen“, wie es der Trainer nennt, also vielleicht sogar etwas mehr möglich machen, als möglich ist. Stahl: „Nur, wer an Grenzen stößt, kann sie letztlich auch überwinden.“ Der Satz klingt wie aus einem Seminar für Führungskräfte – wird aber wohl in dieser Saison auch in der Kabine der TuS Koblenz zu hören sein.

TuS Koblenz

Zugänge: Leon Waldminghaus (Ahrweiler BC), Denys Vyrych, Masahiro Fujiwara (beide Bonner SC), Tomoya Kurogi (FC Pesch), Tim Thielen (SG Hochwald), Cedric Taxis (FC Rot-Weiss Koblenz), Sanih Music, Konrad Cornelius (beide FC Hennef U19), Christian Opitz, Albrim Krasniqi (beide eigene U19).

Abgänge: André Mandt (SF Baumberg), Illia Vdovychenko, Dylan Esmel (beide FC Emmelshausen-Karbach), Andi Brahaj (FC Anadolu Koblenz), Franjo Serdarusic (FV Engers nach Leihe), Melchisedec Yeboah, Marco Müller (beide FC Rot-Weiss Koblenz), Sebastian Rosbach (SG Malberg), Leon Hysenaj, Yasin Yaman (beide Ziel unbekannt), Steffen Weber, Sollano Rodrigues (beide pausieren).

Kader, Tor: Michael Zadach, Cedric Taxis.

Abwehr: Daniel von der Bracke, Damir Grgic, Beykan Sengül, Karim Zeghli, Christian Opitz, Konrad Cornelius, Leon Waldminghaus.

Mittelfeld: Marcel Wingender, Sanih Music, Albrim Krasniqi, Tomoya Kurogi, Masahiro Fujiwara, Lukas Tuchscherer, Igor Blagojevic, Nic Alsbach.

Angriff: Tim Thielen, Nazif Tchadjei, Denys Vyrych.

Trainer: Michael Stahl.

Saisonziel: im Laufe der Saison ein Oberliga-Spitzenteam werden.

Favoriten: Pirmasens, Kaiserslautern.

„Wir haben es geschafft, einen guten Geist im Team zu haben.“

TuS-Trainer Michael Stahl lobt die Einstellung und das gute Miteinander.

Top-Trio Schott Mainz, Pirmasens und FCK II war zu stark