TuS Koblenz schlägt Siegen, Youngster-Joker sticht
In einem spannenden Testspiel triumphierte Oberligist TuS Koblenz mit einem späten 1:0 gegen Regionalligist Siegen. Der entscheidende Treffer fiel in der 86. Minute durch einen Youngster.
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Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg konnte sich Oberligist TuS Koblenz in einem Testspiel in Nörtershausen gegen Regionalligist Sportfreunde Siegen durchsetzen. Den goldenen Treffer erzielte in der 86. Minute Colin Leyendecker für die Schängel. Der A-Junior wurde erst in der 72.