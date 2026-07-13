Später Treffer im Testspiel TuS Koblenz schlägt Siegen, Youngster-Joker sticht 13.07.2026, 17:21 Uhr

i Der Koblenzer Masahiro Fujiwara (links, blaues Trikot) behauptet gegen seinen Siegener Gegenspieler den Ball. Mark Dieler

In einem spannenden Testspiel triumphierte Oberligist TuS Koblenz mit einem späten 1:0 gegen Regionalligist Siegen. Der entscheidende Treffer fiel in der 86. Minute durch einen Youngster.

Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg konnte sich Oberligist TuS Koblenz in einem Testspiel in Nörtershausen gegen Regionalligist Sportfreunde Siegen durchsetzen. Den goldenen Treffer erzielte in der 86. Minute Colin Leyendecker für die Schängel. Der A-Junior wurde erst in der 72.







Artikel teilen

Artikel teilen