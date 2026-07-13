Später Treffer im Testspiel
TuS Koblenz schlägt Siegen, Youngster-Joker sticht
Der Koblenzer Masahiro Fujiwara (links, blaues Trikot) behauptet gegen seinen Siegener Gegenspieler den Ball.
Der Koblenzer Masahiro Fujiwara (links, blaues Trikot) behauptet gegen seinen Siegener Gegenspieler den Ball.
Mark Dieler

In einem spannenden Testspiel triumphierte Oberligist TuS Koblenz mit einem späten 1:0 gegen Regionalligist Siegen. Der entscheidende Treffer fiel in der 86. Minute durch einen Youngster.

Lesezeit 1 Minute
Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg konnte sich Oberligist TuS Koblenz in einem Testspiel in Nörtershausen gegen Regionalligist Sportfreunde Siegen durchsetzen. Den goldenen Treffer erzielte in der 86. Minute Colin Leyendecker für die Schängel. Der A-Junior wurde erst in der 72.
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