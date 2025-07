Gelungener Abschluss einer intensiven Woche für TuS Koblenz: Der Fußball-Oberligist um Trainer Michael Stahl setzte sich in einem Testspiel bei Rheinlandligist SG Schneifel mit 5:0 (3:0) durch. Torschützen für die TuS in Stadtkyll waren Denys Vyrych (8., 77.), Karim Zeghli (20.), Tomoya Kurogi (33.) und Masahiro Fujiwara (47.).

„Das war gut anzuschauen.“

TuS-Trainer Michael Stahl

„Das war gut anzuschauen, wir haben uns viele Chancen herausgespielt und dann auch die Tore gemacht“, resümierte Stahl, der allen mitgereisten Akteuren Spielzeit einräumen konnte. Erfreulich für ihn war auch, dass drei Neuzugänge zu den Schützen zählten, der Ukrainer Vyrych traf zu Beginn und markierte in der 77. Minute per Elfmeter den 5:0-Endstand. Weniger gut gefiel Stahl, dass sein Team aus dem Ballbesitz heraus die Gastgeber zu mehreren Konterchancen einlud, die aber ungenutzt blieben. „So etwas wird in der Oberliga schon mal bestraft, an dem Thema müssen wir arbeiten“, so Stahl.

Intensive Trainingswoche auf dem Südplatz

Die Höhe des Erfolgs war für ihn vor allem deshalb bemerkenswert, da die vergangene Woche für die Spieler eine sehr anstrengende war. Nachdem der Südplatz wieder für den Trainingsbetrieb freigegeben wurde, nutzte die TuS die gesamte Fläche, zudem erhöhte Stahl die Umfänge. „Wir haben keine muskulären Probleme unter den Spielern“, sagt Stahl, was auch für das neue japanische Duo im Team gilt. Weil sowohl Kurogi als auch Fujiwara in der zurückliegenden Saison noch länger im Einsatz gewesen waren, hatten sie zunächst bei der TuS noch dosiert trainiert – zuletzt das Programm aber mit durchgezogen. Stahl: „Man hat ihnen aber angemerkt, dass die Beine schwer wurden.“ Kurz vor dem Ende musste Neuzugang Tim Thielen mit einer Handverletzung ausgewechselt werden.

Zum Abschluss der Vorbereitung geht es für die TuS am kommenden Samstag gegen den hessischen Verbandsligisten Rot-Weiss Hadamar, ehe in zwei Wochen der Liga-Auftakt beim FK Pirmasens auf dem Programm steht. „Jetzt beginnt das Feintuning, und langsam steigt auch ein bisschen die Anspannung“, sagt Stahl.